Ringerinnen stellen ein goldenes Trio

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei den Deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend gab es Jubel im Leistungsstützpunkt Frankfurt. Rebekka March, Elina Lüttge und Josefine Purschke brachten drei Titel aus Bönen in Nordrhein-Westfalen mit zurück. Dazu kommen drei Silber- und drei Bronzemedaillen.

Vor allem die Ringerinnen aus dem Partnerverband Mecklenburg-Vorpommern, die an der Sportschule in Frankfurt lernen und trainieren, profitierten von den guten Bedingungen hier und wurden am Ende gar als bester Landesverband geehrt.

Rebekka March (40 kg) gewann ihre vier Vorrundenduelle durch Schultersiege. Erst im Finale ging es für die erste der vier Ringerinnen vom SV Warnemünde beim 2:0-Erfolg gegen Annabella Vogt (Württemberg) über die volle Kampfzeit. Schwerer war es für Elina Lüttge (46 kg), die in der Vorrunde eine Punktniederlage quittieren musste, doch sie schob sich mit dem besten Punktverhältnis ins Finale, wo sie Laura Colditz vom RV Thalheim schulterte. Ohne Punktverlust kämpfte sich Josefine Purschke (52 kg) ins Finale, wo sie Sina Moosmann (KSV Tennenbronn) ebenfalls schulterte.

Fast hätte es auch ihre Schwester Angelina Purschke (49 kg) auf das oberste Treppchen geschafft, doch sie scheiterte im Finale an Emely Selinger (KSV Seeheim). Silber ging auch an Katharina Gilewitsch (56 kg/AC Artern) sowie an die Cottbusserin Anne-Kathrin Roick (60 kg), die zuvor viermal vorzeitig gesiegt hatte.

Frances Löhnhardt (70 kg/Luftfahrt Berlin) holte nach ihrem 3. Rang bei den älteren Juniorinnen Bronze auch bei den weiblichen Jugendlichen. Anastasia von Steuben (49 kg/SAV Torgelow) kämpfte sich hinter ihrer Trainingskameradin Angelina ebenfalls auf Platz 3. Sabrina Schönemann (40 kg/RSV Hansa 90 Frankfurt) holte das dritte Bronze für Frankfurt.

Knapp an Edelmetall vorbei schlitterten Jessica Matisch (70 kg/RSV Hansa 90) und Luisa Scheel (56 kg/RV Lübtheen). Im Limit bis 43 kg kamen Michelle Schnapp (5.) und Sophie Hindenburg (6./beide RSV Hansa) noch unter die besten Sechs ihrer Kategorie. Nicht in die Medaillenkämpfe eingreifen konnten die beiden Eisenhüttenstädterinnen Anne Voigt (56 kg) und Natalie Berger (46 kg).

Nach den Erfolgen des Ringerverbandes Mecklenburg-Vorpommern bei den Junioren und Juniorinnen sowie bei der weiblichen Jugend jubelte auch Uwe Bremer, Präsident des dortigen Landesverbandes: "Wir freuen uns über die Erfolge und bedanken uns bei den Verantwortlichen und Trainern in Frankfurt und Luckenwalde für die gute Arbeit, die nun ihre Früchte trägt".

Auch Frankfurts Stützpunkttrainer Felix Thätner ist zufrieden; "Es sind erste Erfolge in dieser Altersklasse erzielt worden. Doch muss man auch bedenken, dass wir erst am Anfang eines langen und schwierigen Weges stehen".