Vom leisen Sterben der Honigbienen

artikel-ansicht/dg/0/

Wulkow b Booßen (MOZ) Die Anzahl der Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge hat in Brandenburg dramatisch abgenommen. Ein Beitrag aus der Reihe RBB-Wissen, der heute, ab 20 Uhr, im Rahmen der Ökofilmtour im Ökospeicher gezeigt wird, geht dem Phänomen nach. Nach dem Film lädt der Ökospeicherverein zur Publikumsdiskussion ein. Johannes Giebermann vom NABU Frankfurt bringt seine Erfahrungen und Beobachtungen ein. Er wird über ein aktuelles Projekt berichten, das der NABU mit Frankfurter Obstbauern angeschoben hat. Ziel ist es, in den Obstplantagen die Artenvielfalt zu erhöhen und damit auch wieder mehr bestäubende Insekten in die Landschaft zu bringen. Zweiter Gesprächsgast ist der Frankfurter Imker Maik Zehm, der zur schwierigen Situation der Bienen in diesem Jahr Auskunft gibt. Der Eintritt ist frei, das Speichercafé ab 18.30 Uhr geöffnet.