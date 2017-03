Mehr Platz für FAW-Schüler

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Schon wieder ist die Schule zu klein. Auf einen Platz an der Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH kommen derzeit drei Bewerber in der Sekundarstufe I und zwei für die Sek II. Die Pläne für einen Neubau sind fertig. Jetzt warten alle auf die Baugenehmigung.

Hier ist Platz: Schulleiterin Anke Schmidt-Gabriel und FAW gGmbH-Geschäftsführer Thomas Enkelmann auf dem künftigen Baufeld. Der Neubau wird in L-Form erreichtet, so dass ein geschützter Innenhof entsteht. "Hof-Platz für die Schüler ist hinterher immer no © MOZ/Gerd Markert

Vor zehn Jahren kamen die ersten 57 Mädchen und Jungen in die Schule an der Giebelseehalle. Der neue Träger, die Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH (FAW), hatte die Trägerschaft nach einer Ausschreibung übernommen. Die Gemeinde hatte die Schule zuvor schließen müssen. Heute lernen hier 516 Mädchen und Jungen in 22 Klassen bis zum Abitur. Und es werden stetig mehr.

Der erste Neubau wurde 2012 fertig, und nun soll ein weiteres Schulgebäude folgten. "Damals sind wir davon ausgegangen, dass wir wirklich genügend Räume und auch Reserven haben, aber Klassenfrequenzen stiegen und die Grenzen waren schnell erreicht", sagt Thomas Enkelmann, Geschäftsführer der FAW-gGmbH. Der Druck auf die Gymnasien wachse. An der FAW-Schule - und das wird von Eltern und Schülern anerkannt - gebe es drei Jahre Zeit bis zum Abitur. "Wir sind bewusst beim Gesamtschulmodell mit Ganztagsangeboten geblieben", sagt Schulleiterin Anke Schmidt-Gabriel. Honoriert würde auch das Thema Praxislernen ab der 7. Klasse. Da bewähre sich die jahrzehntelange Erfahrung des Stammhauses in Fürstenwalde. Eine Einrichtung, die aus einer Berufsschule hervorgegangen und seit 2000 im Allgemeinbildungsbereich tätig sei. Auszeichnungen von der IHK gab es inzwischen auch für die speziellen Richtungen in der Berufsorientierung.

Rund 2,5 Millionen Euro werden in den Neubau investiert - komplett mit Ausstattung der zehn Fachunterrichtsräume inklusive Vorbereitungsräume. "Wir brauchen dann auch eine größere Mensa, beziehungsweise eine zweite", sagt Anke Schmidt-Gabriel. Die solle als eine Art Buffett ausgestaltet werden, so dass sich die Schüler selbst ihre Mahlzeiten zusammenstellen können. "Wenn es sich bewährt, bauen wir die andere Mensa auch entsprechend um", sagt sie. Die Lehrer würden sich schon auf die neue Fachkabinette freuen, sagt sie. Für den Kunstbereich mit Töpferofen, und auch die Physik bekäme den nötigen Platz.

Die Planung hat wie beim ersten Neubau wieder das Ingenieurbüro Seidel übernommen. Man habe lange daran gearbeitet, denn obgleich es ein schlichter Bau werden solle, müsse er dennoch ins Gesamtensemble passen. "Die Denkmalschutzbehörde hat darauf geachtet, dass die Sichtachse auf die unter Schutz stehende Fassade des Haupthauses von der Straße aus gewährleistet bleibt und sich alles einpasst", erklärt Enkelmann. Für die Finanzierung des Vorhabens wurde die DKB als Partner gewonnen. "Die hat viel Erfahrung beim Thema Schulbau mit freien Trägern", sagt er.

Jetzt auf Zuwachs zu bauen, birgt die Möglichkeit, in einigen Jahren zu groß gebaut zu haben, wurde in der Gemeinde befürchtet. "Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können zwar auch nicht in die Glaskugel schauen, aber wenn einmal mehr Platz sein sollte, dann profitieren unsere Schüler davon", ist sich der FAW-Geschäftsführer sicher.

Nachdem nun die Baugrenzen auf dem Erbbaugrundstück abgesteckt wurden, die Gemeindeverwaltung und die Gemeindevertreter ihre Zustimmung zum Vorhaben gegeben haben, wurde der Bauantrag eingereicht. Mit der Baugenehmigung rechnet man im April, so dass im Mai zum ersten Spatenstich eingeladen werden könnte. Die Schulklingel soll dann zum Schuljahr 2018/19 zum ersten Mal zum Unterricht rufen.