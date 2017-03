Der Alte Fritz mit fremden Augen

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Was hat der Alte Fritz mit Angermünde zu tun? Er wird gerade auf eine ungewöhnliche Weise lebendig und fasziniert mit seiner tragisch-grandiosen Lebensgeschichte viele historisch interessierte Uckermärker. In der Angermünder Druckerei Nauendorf ist jetzt ein vierteiliger Buchband erstmals öffentlich präsentiert worden, der das Schicksal des preußischen Königssohns Friedrich II. (1712-1786) beleuchtet. Autor Frank Schütze aus Zützen hat mit seinem jüngsten Werk "Friedrich der Große - sei nicht so weich, sei nicht so hart ..." den nunmehr 14. Band seiner Reihe über historische deutsche Persönlichkeiten vorgelegt und in Angermünde herstellen lassen, vom Layout bis zum Druck. Nach Otto von Bismarck, Einstein, Goebbels und Luther hat Autor Frank Schütze nun Friedrich den Großen für sich entdeckt. "Es ist keine Biografie und ich bin kein Historiker, auch wenn mich Geschichte und Menschen, die sie prägten, schon immer interessierten. Ich habe in vielen Jahren Recherchearbeit verschiedenste Zitate der Persönlichkeiten selbst, von Zeitgenossen und von vielen anderen namhaften Leuten der Zeitgeschichte bis zur Gegenwart zusammengetragen, die den Menschen Friedrich II. in seiner widersprüchlichen, auch tragischen Entwicklung sichtbar machen", erklärt Frank Schütze. "Mich interessiert der Mensch hinter dem großen historischen Namen, wie er sich selbst sieht und wie ihn andere sehen, völlig ohne Wertung." Frank Schütze, der den eigenen kleinen Verlag Agroplant betreibt, ist von Hause aus eigentlich Landwirt. Das Schreiben ist seine große Leidenschaft. Dabei ist ihm die Angermünder Druckerei Nauendorf seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner geworden, ob bei seinen NVA-Geschichten "Bolle" und "Hugo" oder eben die Zitatensammlungen zu historischen Persönlichkeiten. "Für mich sind Projekte mit regionalen Autoren auch sehr wichtig", bestätigt Druckereichef Hardy Nauendorf, dessen Hauptgeschäft eigentlich Magazine, Broschüren, Kalender oder Werbeflyer sind, vom Hamburger Polizeijournal über das Usedom-Magazin bis zum Uckermark-Kalendarium oder der neuen Angermünder Imagebroschüre. Die vierbändige Neuerscheinung "Friedrich II." von Frank Schütze ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.