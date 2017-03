Festival startet am Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Das erste Open-Air-Festival des Barnimer Kinder-und Jugendfestivalprojektes 2017 findet am Wochenende in Wandlitz statt. Am Sonnabend und Sonntag - jeweils ab 12 Uhr - werden auf dem Parkplatz vor dem Strandbad vor allem Gruppen in den Kategorien Gesang, Instrumental und Tanz antreten.