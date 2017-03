Übers Ehrenamt zum Pfarrer-Lehrling

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Vikar, das ist ein Pfarrer-Lehrling - diese Formulierung findet Rauhut durchaus treffend. Es ist eine Praxisphase in der Ausbildung zum evangelischen Pastor. Andreas Rauhut wollte das gar nicht unbedingt werden, obwohl er in Hamburg, seiner Heimatstadt, Theologie studiert hat. In Berlin hat er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Assistent im Bereich christliche Sozialethik gearbeitet - und mit Freunden ehrenamtlich eine zur Schließung vorgesehene Kirche in Moabit so wiederbelebt, dass die Landeskirche von der Schließung abrückte. In dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, sagt Rauhut, sei der Entschluss gereift, doch den Berufsweg zum Pastor einzuschlagen. Seit dem 1. März ist Andreas Rauhut nun Assistent und eben Lehrling von Pfarrer Carsten Schwarz. Er nimmt am Seniorenkreis und am Müttertreff teil und kam auch schon zur Gedenkveranstaltung am 8. März. "Vorigen Sonntag habe ich in Wernsdorf erstmals die Liturgie gelesen und den Talar getragen" - für ihn schon ein besonderes Erlebnis.

Erkner hat er sich nicht ausgesucht, Vikare werden zugewiesen. Dennoch spürt Andreas Rauhut eine Wahlverwandtschaft, weil sein Vater aus Falkensee kam. ",Jetzt bin ich da, wo Papa herkommt', habe ich mir schon gedacht", sagt er. Von den 20 Monaten, die das Vikariat dauert, ist er jede vierte Woche im Priesterseminar, letztlich also nicht ständig vor Ort. Vom Leben der Genezareth-Kirchengemeinde hat er einen sehr positiven Eindruck. Besonders aufgefallen ist ihm, dass eine Reihe von Gemeindemitgliedern gar nicht kirchlich geprägt, sondern später - und damit ganz bewusst - eingetreten sind.

Wert legt Andreas Rauhut auf kreative Bibelarbeit, auf Gespräche und Austausch, die ihm viel lieber sind als das Vorlesen. Da ist Terminstress, das Abarbeiten von Aufgabenlisten und das Handy eher hinderlich. "Man kann Menschen nur zu Gott einladen, wenn man selbst bei Gott ist", sagt Andreas Rauhut.