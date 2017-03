Streit um Windkraft in Oderaue

artikel-ansicht/dg/0/

Neureetz (MOZ) Beim Thema Windkraft gehen die Meinungen in der Gemeinde Oderaue weit auseinander. Das wurde am Montagabend erneut auf der Gemeindevertreterversammlung deutlich.

Die Befürworter haben in dem Gremium die Mehrheit und deshalb auch Einwände gegen den dritten Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans "Windenergienutzung", der Oderaue nicht als Windeignungsgebiet vorsieht. Sie hoffen offensichtlich auf ein Einlenken der Regionalen Planungsgemeinschaft Oder-Spree und die Ausweisung von Teilen der Gemeinde als Windeignungsgebiet. Welche konkreten Einwände die Befürworter im laufenden Beteiligungsverfahren bis Ende April vorbringen wollen, blieb am Montagabend allerdings offen.

Doch der Reihe nach: Noch vor der Sitzung hatte Amtsdirektor Karsten Birkholz ein Schreiben der Firma Energiequelle an die Gemeindevertreter verteilen lassen, in dem das Unternehmen über den aktuellen Stand des in Oderaue geplanten Vorhabens informiert. "Hätte ich es auf dem normalen Weg verschickt, hätten Sie es wohl erst nach der Sitzung erhalten", erläuterte der Amtsdirektor wenig später und beantragte Rederecht für die beiden anwesenden Vertreter des Unternehmens. Neun Gemeindevertreter stimmten dem zu, vier waren dagegen.

Aufmerksam machte Karsten Birkholz auch auf Nachfrage des Bürgermeisters Bodo Schröder darauf, dass sich beim entsprechenden Tagesordnungspunkt Beratung und Beschlussfassung zum dritten Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans "Windenergienutzung" Mitwirkungsverbote ergeben könnten. Ob der Fall eintrete, hänge davon ab, wie konkret es werde: "Das Mitwirkungsverbot greift, sobald es um die betreffenden Grundstücke geht", erklärte der Amtsdirektor mit Blick auf Eigentumsverhältnisse bzw. Beziehungen von Gemeindevertretern zum entsprechenden Eigentümer. "Wir haben also zwei Betroffene", ergänzte Bürgermeister Bodo Schröder.

Beim Tagesordnungspunkt selbst informierte der Amtsdirektor darüber, dass die Verwaltung für alle sechs Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch eine Beschlussvorlage vorbereitet habe, die die Zustimmung zum dritten Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans "Windenergienutzung" vorsieht. Angesichts der bekannten Diskussionen zur Windenergie in Oderaue empfehle er jedoch, den Beschluss zu vertagen und eine Einwohnerversammlung einzuberufen. "Wir sollten hier einfach anders verfahren als zuletzt", warb Karsten Birkholz und verwies auf die zahlreichen Petitionen und auch Beschwerden an die Kommunalaufsicht vor mehr als einem Jahr, als die Mehrheit der Gemeindevertreter für die Errichtung von elf Windkrafträdern in der Gemeinde gestimmt hatte. Mit einer Einwohnerversammlung könnten, so der Amtsdirektor, letztlich auch Vorwürfe entkräftet werden, nicht ausreichend informiert zu haben.

Dass Bürgermeister Bodo Schröder danach den Beschluss selbst zur Abstimmung stellte, sorgte aufgrund der Konsequenten für einige Überraschung. Schließlich stimmten vier Gemeindevertreter für die Beschlussvorlage und neun dagegen. Letztere haben also Einwände gegen den Regionalplan, konnten diese aber nicht mehr formulieren. "Mit dem Beschluss ist der Tagesordnungspunkt verbraucht", erklärte Karsten Birkholz und versuchte, noch einmal Brücken zu bauen. "Beratungen haben hier doch keinen Wert", entgegnete Kenneth Anders mit Blick auf den Ablauf. "Es wurde ohne Beratung abgestimmt. Deshalb sollten wir uns jetzt auch an die Regeln halten." Der Gemeindevertreter gehört zu den Gegnern von Windkraftanlagen in Oderaue und bedauerte, dass die konträren Positionen längst dazu geführt hätten, dass die Gemeinde Schaden genommen hat.

Ein Votum des Gremiums zugunsten einer Einwohnerversammlung blieb jedoch aus. Marianne Krüger, die ebenfalls gegen die Windkraftanlagen ist, erinnerte an die von engagierten Bürgern organisierte Informationsveranstaltung vor einem Jahr und 500 Einwendungen gegen den Beschluss: "Das hat nichts gebracht. Warum sollten wir also jetzt eine Einwohnerversammlung einberufen?"

Im Vorjahr hatten sich, so Amtsdirektor Karsten Birkholz, allerdings die Befürworter der Windkraftanlagen gegen eine solche Versammlung ausgesprochen. Bürgermeister Bodo Schröder signalisierte ihm am Ende nur: "Wir verständigen uns dazu noch."