Unfall-Bahn wird repariert

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die bei einem Unfall am 14. März schwer beschädigte Straßenbahn kann wahrscheinlich instand gesetzt werden. "Wir gehen momentan davon aus, dass die Bahn repariert werden kann", sagte am Montag Christian Kuke, Geschäftsführer der Stadtverkehrsgesellschaft mbH (SVF). Entschieden werden könne aber erst, wenn das beauftragte Gutachten vorliegt. Unter anderem sei der Rahmen der Niederflurbahn gestaucht, außerdem gebe es Risse in den Türecken.