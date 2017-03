Bibliothek muss weichen

artikel-ansicht/dg/0/

Eigentlich hatte sich Gramzow so eingerichtet, dass die kleine Dorfschule dauerhaft mit wechselnder Ein- oder Zweizügigkeit bestehen konnte. Doch jetzt ist alles anders. Ab September läuft die Anna-Karbe-Grundschule fast durchgängig wieder mit zwei Klassen pro Jahrgangsstufe. Es fehlen Unterrichtsräume. Schülerzahlen steigen. In der Not greift die Gemeinde nun gar auf einen unsanierten Pavillon auf dem Schulgelände zurück, in dem die Dorf- und Schulbibliothek untergebracht ist. Doch der Bau aus den 70er-Jahren ist marode und laut. Bauschäden sind unübersehbar. Wasser läuft durch die Decken. Nach Angaben des Amtes Gramzow wird noch in diesem Jahr eine Komplettsanierung vorangetrieben. Die startet Ende April, um zum Schuljahresbeginn fertig zu sein. Das notwendige Geld stammt aus Fördermitteln.

Die Bibliothek muss also raus. Aber wohin? Diese Frage beschäftigt die Gramzower seit Wochen. Das Dorf leistet sich im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren Orten eine gut funktionierende und hauptamtlich besetzte Ausleihe. Auf der Suche nach geeigneten Objekten kamen eine Mietwohnung, frühere Läden, das von Vereinen genutzte Schützenhaus oder auch das alte Gutshaus in Betracht. Doch alles scheiterte an der zu großen Entfernung zur Schule oder an zu niedrigen Decken oder anderen Gründen.

Zu DDR-Tagen standen die Bücher in einem dritten Gebäude auf dem Schulhof, einer kleinen Baracke. Doch das Gebäude ist so nicht mehr nutzbar. Im Inneren lagert die Gemeinde heute Material, Möbel und Festausstattungen. In aller Eile hat das Amt Gramzow nun auch hierfür eine Total-Sanierung angeschoben, um der Bibliothek wieder einen würdigen Raum zu geben. Ob es Fördermittel gibt, weiß aber noch niemand. Und selbst wenn gebaut wird, kann es noch Jahre dauern.

Wohin also mit der von vielen Menschen geliebten Buch-Ausleihe? Die Gemeindevertreter haben nach einer erregten Diskussion am Montagabend nun ein leerstehendes Geschäft am Markt angemietet. Es befindet sich nur wenige Meter von der Schule entfernt. "Könnte funktionieren", meint Bibliothekarin Gerlinde Andres. Das Schützenhaus hatte sie abgelehnt, weil dann die dortigen Vereine ohne Obdach geblieben wären. "Jetzt können die Eltern schnell Halt machen, wenn sie ihre Kinder von der Schule abholen." Kartons für den Umzug hat sie schon zu wandhohen Türmen gestapelt. Wenn sie vollgepackt sind, können die Handwerker kommen.