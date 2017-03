Güstebieser Loose erhält neue Schilder

artikel-ansicht/dg/0/

Güstebieser Loose (MOZ) Nach dem Beitrag "Leser beklagt fehlende Straßenschilder" in der Ausgabe vom 23. Februar ist die Beschilderung im Neulewiner Ortsteil Güstebieser Loose an mehreren Stellen ergänzt worden, darunter am Parkplatz zur Oderfähre und an der Bushaltehaltestelle. MOZ-Leser Jürgen Ruhländer aus Zeuthen hatte auf das bereits seit mehreren Jahren bestehende Problem aufmerksam gemacht und damit auch für Unmut gesorgt.

So verwies Ortsvorsteherin Heidemarie Kiehl zur Frage nach Schildern am Ortseingang und -ausgang an der Landesstraße 34 darauf, dass der Standort des Ortseingangsschilds an der Speisewirtschaft von Monika Rusche letztlich ein Kompromiss gewesen sei, auf den sich die Gemeindevertreter bereits vor langer Zeit verständigt hätten. Unabhängig davon sei vor mehr als einem Jahr im Ortsteil noch einmal geprüft worden, wo Straßenschilder fehlen und entsprechende Vorschläge an die Amtsverwaltung gegangen. Manches brauche aber einfach seine Zeit, hatte deshalb jüngst schon Bürgermeister Horst Wilke sowohl mit Blick auf die angespannte Finanzlage der Gemeinde als auch die Personalsituation um Verständnis geworben.

Dass es Probleme mit der Zustellung von Briefen und Paketen in den Ortsteilen gibt, hat offensichtlich aber noch andere Gründe. So erklärte Tina Birke, Pressesprecherin für Brandenburg und Sachsen der Deutschen Post DHL Group auf Nachfrage: "Im Jahr 2003 wurde Güstebieser Loose der Gemeinde Neulewin zugeordnet. Dies war eine Entscheidung, die die Kommunen getroffen haben." Einer solchen Eingemeindung folge der postalische Nachvollzug, damit nicht nur die Post eindeutig zugeordnet werden kann, sondern auch Rettungskräfte die richtigen Adressen finden und somit den in Not geratenen Menschen schnell helfen können. Handwerker und andere Dienstleister seien ebenfalls auf eine eindeutige Zuordnung der Adressen angewiesen, erläuterte die Sprecherin. Im Übrigen sei dies auch für Navigationssysteme ein entscheidender Faktor. "Dafür ist es notwendig, doppelte Straßennamen zu bereinigen. Das heißt, es darf in einem Ort nicht zwei Hauptstraßen oder Bahnhofstraßen mit der gleichen Postleitzahl geben, so dass einige Straßen umbenannt werden müssen. Dieser postalische Nachvollzug war im Frühjahr 2004 beendet."

Schwierigkeiten würden allerdings auftreten, wenn nach so langer Zeit weiterhin alte, nicht mehr gültige Anschriften genutzt werden. Tina Birke: "Eine Zustellung auf Verdacht müssen unsere Postboten ausschließen. Sendungen werden zurückgesandt, wenn der Stammzusteller nicht im Dienst ist und dadurch eine zweifelsfreie Zuordnung der Sendungen nicht möglich ist."