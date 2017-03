Baumschulenweg erhält Asphaltdecke

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562788/

Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der Sanierung des Weinbergwegs, die am Montag nächster Woche beginnt. Der Weinbergweg wird dafür gesperrt. Eine Umleitung wird über den Baumschulenweg führen, weshalb der Fahrzeugverkehr dort stark zunehmen wird.

Die Asphaltierungsarbeiten im Baumschulenweg werden am Freitag und am Sonnabend dieser Woche durchgeführt. Sollte es erforderlich sein, wird auch am Sonntag gearbeitet.

Gebaut wird unter halbseitiger Sperrung der Straße. In Richtung Damaschkeweg kann der Baumschulenweg befahren werden - es gibt aber Behinderungen, weil sich die Baustellen wechselseitig mal am linken und mal am rechten Fahrbahnrand befinden. In Richtung Südring/Leipziger Straße wird der Fahrzeugverkehr umgeleitet über Damaschkeweg, Nuhnenstraße und Kopernikusstraße zur Konstantin-Ziolkowski-Allee.

Wegen der Bauarbeiten ergeben sich Änderungen auf den Buslinien 980, 981 und N1. Stadteinwärts fahren die Busse laut Fahrplan. Stadtauswärts werden sie nach der Haltestelle Potsdamer Straße umgeleitet über den Weinbergweg und die Leipziger Straße zur Haltestelle Alexej-Leonow-Straße. Die Haltestellen Damaschkeweg, Sportplatz Baumschulenweg und Baumschulenweg entfallen. Ein zusätzlicher Halt wird an der Schulbus-Haltestelle Weinbergweg eingerichtet. Ob die Änderungen auch am Sonntag gelten, hängt ab vom Baufortschritt.

Das städtische Tiefbauamt hat in den vergangenen Wochen unter anderem den südlichen Abschnitt des Radwegs zum Helenesee und den Gehweg in der Seestraße im Ortsteil Güldendorf neu asphaltieren lassen.