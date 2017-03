Ansprechpartnerin für alle Fragen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Heute wird Alexandra Bach offiziell ihre Arbeit als Koordinatorin im Stephanus-Treffpunkt, Wriezener Straße 32, aufnehmen. Martin Jeutner ist froh, dass es in der im Mai vergangenen Jahres eröffneten Einrichtung nach anfänglichen Problemen nun eine ständige Ansprechpartnerin gibt. "Und dazu noch eine so versierte Sozialmanagerin", wie der Sprecher der Stephanus-Stiftung lobte. Schließlich werde es immer schwieriger, anerkannte Fachkräfte in diesem Bereich zu finden. "Wenn man Geld verdienen will, macht man nichts mit sozialen Berufen", gab Jeutner eine allgemeine Erfahrung wieder.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562790/

Alexandra Bach stammt aus dem Ruhrgebiet und hat viele Jahre in Berlin als Altenpflegerin, Pflegedienstleiterin und Einrichtungsleiterin reichhaltige Erfahrungen im Umgang mit Menschen gesammelt. Zuletzt war sie längere Zeit krank. "Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe anbieten und Ansprechpartner in allen Lebenslagen sein", umreißt die 48-Jährige die selbst gesteckte Zielstellung. In dem Zusammenhang solle auch das Ehrenamt befördert werden. Alexandra Bach nennt als konkrete Beispiele Hilfestellung für Alleinerziehende oder Unterstützung für Anwohner nach einem Wohnungsbrand. Juristische Beratung dürfe nicht gewährt werden, aber da könne man mit den richtigen Ansprechpartnern dienen.

Ergänzt werden die Beratungsangebote in unterschiedlichen Lebenslagen durch eine Reihe von Veranstaltungen. Dazu gehören beispielsweise Lesungen, kleine Konzerte und Spielenachmittage.

Was konkret von dem Stephanus-Treffpunkt erwartet wird, das sollte im vergangenen Oktober herausgefunden werden. An die 600 Bürger hatten sich an einer entsprechenden Umfrage beteiligt, deren Auswertung noch nicht abgeschlossen sei, wie Martin Jeutner berichtete.

Übrigens werden die Räumlichkeiten, die bis zu 20 Personen Platz bieten, auch vermietet. "Wir hatten hier schon Kindergeburtstage und eine Veranstaltung der Polizeigewerkschaft", sagte Jeutner. Für Einschulungsfeiern seien schon mehrere Termine vergeben.

Wie der Sprecher ankündigte, wird der nächste Stephanus-Treffpunkt am 13. Mai in Bad Freienwalde eröffnet, am Markt direkt neben der Sparkasse.

Telefonisch erreichbar ist Alexandra Bach werktags von 10 bis 18 Uhr unter 03341 3901037. Immer dienstags von 11 bis 13 Uhr ist offene Sprechstunde.