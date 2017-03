Firmen aus dem Landkreis machen sich rar

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wenn am Wochenende die nächste Barnimer Messe für Häuslebauer in der Stadthalle ansteht, werden Firmen bis aus Sachsen und Oberbayern dabei sein. Von der Badezimmerausstattung bis hin zu Solardach-Innovationen reicht das Spektrum. Auch aus Berlin und ganz Brandenburg präsentieren sich Unternehmen am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Insgesamt werden 33 Aussteller erwartet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562791/

Der überregionale Charakter der BarnimBau ist auch dem mangelnden Interesse der Firmen aus dem Landkreis geschuldet. Nur vier Unternehmen kommen aus dem Barnim - noch einmal um ein Vielfaches weniger als im vergangenen Jahr.

Aus Sicht der Organisatoren spricht das für volle Auftragsbücher. "Eindeutig", sagt Nadin Dankert von der gleichnamigen Messe-Consult, die die Veranstaltung im Frühjahr in Eberswalde und im Herbst in Bernau ausrichtet. "Das hören wir jedes Jahr von den Firmen". Andere wie Heim & Haus aus Bernau seien der BarnimBau seit vielen Jahren treu. Und auch der Landkreis, vertreten mit dem Kataster- und Vermessungsamt, sowie die Stadt Eberswalde halten die Fahne der Barnimer Aussteller in diesem Jahr wieder mit hoch. Die Kreisstadt präsentiert ihr neues Baugebiet "Ostender Höhen".

Zum ersten Mal dabei ist die Firma LIH-GmbH aus Angermünde (LIH für Leben im Heidenreich). Die Uckermärker werden mehr über ihr mitwachsendes Haus verraten, das laut Nadin Dankert in Eberswalde entsteht. Damit ließen auch sie sich schon fast im Barnim verorten, findet sie.

Natürlich würde sich der Veranstalter noch mehr Regionalität wünschen. Allerdings gehe es um den Verbraucher. "Potenzielle Bauherren können sich an einem Ort erklären lassen, wo sie was herkriegen", sagt Nadin Dankert. Dieses kompakte Informationsangebot mache die Messe aus. An beiden Tagen wird außerdem ein Programm aus Vorträgen zu den unterschiedlichsten Themen geboten - vom Energiespeicher bis zum Einbruchschutz.

Mit der BarnimBau wird gleichzeitig die Saison im Familiengarten eröffnet. Wer den Eintritt zum Park zahlt, darf auch die Messe besuchen. Tageskarten kosten vier, ermäßigt zwei Euro.