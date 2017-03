Wandlitz sucht einen professionellen Datenschützer

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Die Gemeinde Wandlitz wird demnächst die Stelle eines Beauftragten für Datenschutz ausschreiben. Darüber informierte am Montagabend die Wandlitzer Hauptamtsleiterin Gisela Peter. Wie sie ausführte, stehe die Gemeinde vor großen Aufgaben in Sachen Datenschutz. "In allen Fachbereichen werden verschiedene Programme genutzt. Wir müssen für uns festlegen, welche Mitarbeiter auf welche Daten Zugriff haben sollen", nannte die Hauptamtsleiterin ein Erfordernis der täglichen Verwaltungsarbeit. Wie sie darlegte, stehe die Behörde insgesamt vor einer Neuordnung, die mit dem bisher veranschlagten Stundenanteil von fünf Wochenstunden keineswegs mehr zu bewältigen sein. "Jede Behörde in Brandenburg ist zu einem Datenschutzbeauftragten verpflichtet. Auch bei uns wird das eine Vollzeitstelle werden", argumentierte Gisela Peter.