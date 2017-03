Grützpott empfangsbereit

artikel-ansicht/dg/0/

Stolpe (MOZ) Am 1. April beginnt wieder die Saison am Stolper Turm. Bis zum Oktober werden Mitglieder des Dorfvereins Stolpe von mittwochs bis sonntags die Besucher empfangen. Darüber hinaus kümmern sie sich um das gesellige Leben im Ort.

Der Turmberg ist empfangsbereit. Vom 1. April bis Ende Oktober kümmern sich die Mitglieder des Stolper Dorfvereins wieder an fünf Tagen in der Woche um die Besucher, die das Wahrzeichen des Ortes besichtigen wollen.

Die Anwesenheit zu den Öffnungszeiten der Sehenswürdigkeit Stolper Grützpott, die Eintrittskassierung und die Beantwortung von Fragen der Besucher ist das Hauptfeld der Vereinsarbeit, erklärt die Vorsitzende Marianne Grambauer. "Vor zwei Jahren haben wir diese Aufgaben komplett übernommen. Viele von unseren 21 Mitgliedern sind zu Hause und haben sich bereiterklärt, sich in den Wochenplan aufnehmen zu lassen." Turmführungen finden ganzjährig, allerdings nur nach Anmeldung statt. Ansonsten können zu den Öffnungszeiten das Verlies, der frühere Wohnraum und die Aussichtsplattform besichtigt werden.

Vor Beginn dieses ehrenamtlichen Einsatzes haben sich die Vereinsmitglieder schulen lassen. "Unter anderem vom Turmführer Günter Schulz haben wir alles erfahren, was wir wissen müssen, beispielsweise die Daten zum Turm", erzählt Marianne Grambauer. Nachdem in den ersten Jahren nach der Öffnung des Stolper Turmes etwa 5000 Besucher kamen, sind es jetzt immerhin noch 3500 bis 4000.

Jährlich zum Tag des offenen Denkmals im September ist der Turm kostenlos geöffnet. Die Turmführer Ralf Hegel, Achim Irmscher, Marianne Grambauer und Lars Wilhelm führen die Besucher.

Auch zu Ostern wird der Stolper Grützpott wieder Anziehungspunkt für viele Familien sein. Traditionell werden hier Ostereier getrudelt. Vor einigen Jahren bot der Dorfverein am Turm auch Kaffee und Kuchen an. "Aber die meisten Leute bringen sich ihren Picknickkorb mit", sagt Marianne Grambauer.

Der Stolper Dorfverein feiert übrigens am 24. September sein 20-jähriges Bestehen. "Wir gehen brunchen. Allerdings schon eine Woche vorher, weil am Jubiläumswochenende die Bundestagswahlen stattfinden und einige unserer Leute im Wahlbüro helfen", sagt die Vereinsvorsitzende.

1997 sei nicht viel los gewesen in Stolpe. Heidrun Schulz hatte die Idee, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Daraus entstand der Gedanke, einen Verein zu gründen. Zu den ersten Mitgliedern gehörten neben Marianne Grambauer und Heidrun Schulz auch die Hotelbetreiberin Gudrun Woischwill, Brigitte Heine, Karin Krause, Angela Lorenz und Ilona Scholz. Aber auch die anderen Mitglieder sind mittlerweile schon viele Jahre dabei. Zu den größten Veranstaltungen, die der Verein auf die Beine stellte, gehören die Turmbergfeste mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und Händlern. Im vergangenen Jahr wurde das Fest eingestellt. Der Aufwand, alles den Berg hoch zu schleppen, lohnte sich nicht mehr. Auch die Hunde-Mischlings-Schau am 1. Mai, die viele Jahre am Stolper Kanal stattfand und vom Verein unterstützt wurde, findet nach 20 Jahren nicht mehr im Dorf statt, sondern auf dem Gelände des Schwedter Tierheimes. Langeweile wird bei den Vereinsmitgliedern dennoch nicht aufkommen. Sie laden zu öffentlichen Fahrradtouren und Winterwanderungen ein. Zu ihren Skatturnieren kommen immer viele Leute auch aus anderen Orten. Zum Kindertag wird etwas für die Jüngsten vorbereitet. Im Oktober gibt es das Traditionsfeuer mit Grillen und gemütlichem Beisammensein. Dazu treffen sich viele Stolper auf dem Sportplatz. Auch die Rentnerveranstaltungen, zu denen der Ortsvorsteher einlädt, werden unterstützt. Und zum Jahresende, wenn die Senioren zum Weihnachtskaffee eingeladen sind, treffen sich die etwas Jüngeren auf dem kleinen Weihnachtsmarkt unter dem selbstgepflanzten Weihnachtsbaum zu Quarkbällchen und Glühwein.