Wer gibt das Land für Grabenbau?

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562797/

"Sagen Sie bloß nicht Ortsentwässerung dazu. Das ist förderschädlich", warnte Lutz Schimke. Der Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft, Umwelttechnik und Infrastruktur Frankfurt (Oder) mbH (IGF) war als Gast der jüngsten Beratung der Zeschdorfer Gemeindevertreter mit einem großen Plan und einer Powerpoint-Präsentation gekommen. Sie war "Kulturbautechnische Maßnahme zur Minderung der Folgen etwaiger künftiger Vernässungen durch extreme Niederschlagsereignisse in Hohenjesar" überschrieben. Mancher nennt das "Förder-Lyrik".

De facto geht es darum, Überflutungen zu verhindern, wie es sie in Hohenjesar in jüngster Zeit schon mehrfach gegeben hat, weil alte Drainagen nicht mehr funktionieren. So strömt bei Starkregen das Wasser von den umliegenden Feldern ins Dorf und in die Häuser. Einen Meter hoch habe es im Winter 2010/11 über Monate in den Kellern gestanden, erinnert sich der Alt Zeschdorfer Axel Buggisch.

Schimke und seine Kollegen haben die Überschwemmungen im Auftrag der Gemeindevertreter dokumentiert, haben die Vernässungen kartiert, nachvollzogen, woher das Wasser kommt und die alten Drainagerohre untersucht. Im Ergebnis entstand ein Plan zur Lösung des Problems. Er besteht aus einem Mix aus dem Bau eines offenen Grabensystems, dem Verlegen neuer und der Instandsetzung vorhandener Rohre, wo das möglich ist.

Ganz neu ist die Planung nicht. Vor vier Jahren sei der erste Vorschlag ans Landesumweltamt gegangen, erinnerte sich Zeschdorfs Bürgermeisterin Margot Franke. Seitdem habe man mit der Bewilligungsbehörde "viele Runden gedreht". Denn ohne Fördermittel kann Zeschdorf das Vorhaben nicht stemmen, für das rund 300 000 Euro Kosten veranschlagt sind. Die Förderung soll über die Wasserrahmen-Richtlinie erfolgen, erklärte Andreas Knopp aus dem Bauamt des Amtes Lebus. Weil die Richtlinie mehrfach geändert wurde, musste das Projekt angepasst werden. Einmal sollte zum Beispiel der Dorfteich einbezogen werden, das nächste mal nicht.

Lutz Schimke erläuterte den Abgeordneten das geplante Grabensystem entlang des Döbberiner und Falkenhagener Weges, die Rohrleitung in der Straße Am Sportplatz und dass die alte Drainage in Richtung Schlosssee im Inliner-Verfahren saniert werden soll.

Als entscheidendes Problem stelle sich die Frage, wer die Flächen für den Grabenbau bereit stellt - der Landwirtschaftsbetrieb auf der Feldseite oder die Anwohner von ihren Grundstücken, so Lutz Schimke. Nötig wäre ein drei Meter breiter Streifen. Der Landwirt habe ihr erklärt, dass er von den Pachtflächen in Hohenjesar nichts abgeben werde, berichtete Margot Franke und sagte: "Wir müssen schnellstens auf die Anwohner zugehen."

Gerecht wäre, wenn die Anlieger beidseits der Straßen jeweils die Hälfte der benötigten Fläche abgeben, meinte Nadine Buchholz. Die Abgeordnete ist selbst Hohenjesarerin.