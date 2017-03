artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick (MOZ) Nach der Oberschule Schwanebeck will die Gemeinde Panketal nun auch die Gesamtschule "Wilhelm Conrad Röntgen" an den Landkreis abgeben. Das beschlossen die Gemeindevertreter am späten Montagabend im Wesentlichen mit den Stimmen von SPD, Linken und CDU.

Zuvor hatten die Fachausschüsse mehrheitlich dafür plädiert, die Entscheidung zur Übertragung der Schulträgerschaft auf den Landkreis auszusetzen. Lediglich die Fraktionsspitzen sprachen sich gegen die Zurückweisung der Verwaltungsvorlage aus. Axel Kruschinki (SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses, versuchte noch am Montag, das Blatt zu wenden. "Die Gemeinde hat nach der Abgabe der Trägerschaft keinen Einfluss mehr", warnte er. Und auch aus pädagogischer Sicht halte er eine solche Entscheidung für falsch, denn Lehrer, Schüler und Eltern seien über das Vorhaben der Gemeinde nicht informiert, geschweige denn dazu befragt worden, kritisierte der Sozialdemokrat. Sein Antrag, die Vorlage zurückzuverweisen, scheiterte an der Mehrheit von SPD, Linken und CDU. Auch Kruschinskis Fraktionskollege Hubert Hayek hält die Abgabe der Gesamtschule an den Landkreis "überhaupt nicht dringlich und nicht notwendig". "Man verhandelt nicht mit einer Firma, die sich auflöst", spielte er auf die geplante Kreisgebietsreform und die damit verbundene Zusammenlegung von Barnim und Uckermark an.

Die Linken wiederum sehen das ganz anders. "Nichts tun und abwarten, bedeutet Stillstand", dozierte Christel Zillmann. Es gehe nicht darum, die Gesamtschule zu retten, sondern sie weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu machen - als Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Auch der Linke Jürgen Schneider argumentierte ähnlich. In die Schule müsse noch einiges investiert werden, sagte er. Allein der Ausbau des WAT-Gebäudes koste rund eine Million Euro. Dann auch noch die alte Turnhalle. "Für uns ist das alles nicht leistbar. Wir brauchen den Kreis", zeigte sich Schneider überzeugt. Matthias Horbank (Bündnis Panketal) hingegen glaubt: "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sekundarstufe II hier in Panketal bleibt, ist größer, wenn wir die Gesamtschule behalten". Er plädierte dafür, erst einmal nur eine Absichtserklärung abzugeben, mit dem Kreis in Verhandlung zu treten und erst dann eine endgültige Entscheidung zur Abgabe der Gesamtschule zu treffen. Doch auch dieser Antrag wurde schließlich abgelehnt.

Der Bündnisgrüne Hendrik Wendland argumentierte ebenfalls gegen den Trägerwechsel. Sein Fraktionskollege Stefan Stahlbau nannte die Vorlage "ein Machwerk". "Es wäre geradezu fahrlässig, das zu beschließen." Und Jochen Bona (Unabhängige Grüne) forderte: "Ein solch grundsätzliches Thema bedarf einer breiten Beteiligung".

Doch Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) blieb dabei: "So zeitig wie möglich soll für alle klar werden, wohin die Reise geht", sagte er. Änderung sei nun einmal ein ständiger Begleiter des Lebens, der Trägerwechsel "für Schüler völlig irrelevant, für Eltern völlig folgenlos".