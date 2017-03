Baustart und Sperrungen ab Montag

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Altlandsberger Chaussee (L 30) wird in ihrem letzten Abschnitt auf 940 Meter ausgebaut. Insgesamt werden es vier Teilabschnitten einschließlich des Kreisverkehrs sein, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landesamt für Straßenwesen. Der erste Abschnitt, mit dem am Montag begonnen wird, hat zwei Sperrabschnitte, die rund 350 Meter lang sind. Informationen über die voraussichtliche Dauer der Sperrungen gibt es zurzeit noch nicht, aber man werde demnächst darüber informiert werden, heißt es dazu vom Auftraggeber. Die gesamte Baumaßnahme soll jedoch in acht Monaten Bauzeit zum Ende dieses Jahres fertig sein.