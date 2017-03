Eine Million Euro für Pläne mit Slubice

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Wir machen schon ziemlich viel zusammen. Aber wir haben noch weitere Pläne. Ganz einfach, weil es immer mehr Frankfurter und Slubicer so wollen." Mit diesen Sätzen, die der Slubicer Bürgermeister Tomasz Ciszewicz am Dienstag sagte, lässt sich am kürzesten beschreiben, worum es in dem Projekt "Europäische Modellstadt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit" geht. Beide Städte und die Viadrina hatten dafür rund eine Million Euro aus dem Interreg-Programm der EU beantragt, die ihnen kürzlich auch für die Jahre bis 2019 bewilligt wurden.

Auf einer Auftaktveranstaltung, die bei solchen Vorhaben durchaus üblich ist, die sich aber dadurch auszeichnete, dass auch Vertreter der polnischen Botschaft in Berlin und der deutschen Vertretung in Warschau daran teilnahmen, wurden Einzelpläne vorgestellt. "Für die vielen Kulturveranstaltungen auf der jeweils anderen Seite der Oder gibt sollen die Frankfurter und Slubicer noch mehr interessiert werden", sagte der Slubicer Kulturhausleiter Tomasz Pilarski. Gemeint sind etwa die Konzerte des Staatsorchesters oder auch Kino- und Musikveranstaltungen in Slubice. Ähnliches gilt für Tourismus- und Sportangebote oder Projekte von Vereinen und privaten Akteuren.

Das Staatsorchester will für sein seit 2008 laufende Education-Projekt noch mehr polnische Schüler gewinnen und stellt dazu einen zweisprachigen Projektmitarbeiter ein.

Den Schwerpunkt bildet jedoch der Bildungsbereich. "Es geht um das lebenslange Lernen von der Kita bis zur deutsch-polnischen Seniorenakademie", sagte Katrin Becker vom Kooperationszentrum beider Städte, das übrigens nicht mehr aus EU-Mitteln, sondern aus kommunalen Finanzen bezahlt wird, wie Frankfurts OB Martin Wilke betonte. Konkret soll etwa der Frankfurter Bildungsbeirat, in dem unter anderem das Schulamt, die Viadrina und die IHK mitarbeiten, durch Slubicer Vertreter erweitert werden. Ein Ziel bleibt die Einrichtung einer deutsch-polnischen Grundschule, in der auch Mathematik, Geschichte und Geografie in beiden Sprachen unterrichtet werden.

Die Europa-Uni will sich enger als bisher mit anderen Bildungsakteuren aus der Region vernetzen, wie ihre Sprecherin Michaela Grün versicherte. Auf dem jährlichen Rockfestival "Haltestelle Woodstock" in Küstrin soll für den Bildungsstandort besonders geworben werden, wobei man natürlich auch künftige Studenten für Frankfurt und Slubice im Blick hat. Schließlich ist ein nicht kleiner Teil des Geldes für Sprachkurse und Workshops beider Stadtverwaltungen vorgesehen.