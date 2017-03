Initiative sieht Finowkanal-Zukunft in Gefahr

artikel-ansicht/dg/0/

Dennoch scheint Prof. Hartmut Ginnow-Merkert, überaus aktiver Vorsitzender der Initiative Unser Finowkanal, Schreckliches zu ahnen. Sein Appell an die Volksvertreter wirkt streckenweise, als hätte er schon resigniert. "Wenn Sie, die Eberswalder Stadtverordneten, sich nun gegen die Übernahme des Finowkanals - oder zumindest der Schleusen - stellen, dann stellen Sie sich gegen Tausende Ihrer Mitbürger, die den Erhalt unseres historischen Finowkanals fordern und unterstützen", schreibt der Vorsitzende. Und spricht die Stadtpolitiker weiter direkt an. "Sie stellen sich gegen die Unternehmer, die am Finowkanal Wohnungen bauen und investieren wollen. Sie entziehen jenen die Existenzgrundlage, die - wie an der alten Badeanstalt - schon jetzt etwas aufgebaut haben oder wie an der Papierfabrik auf ein endlich positives Signal von Ihnen warten", heißt es im Appell von Hartmut Ginnow-Merkert. Die Volksvertreter würden den fremden Gästen, die mit ihren Booten den Finowkanal erkunden wollen, die (Schleusen-)Tore vor der Nase zuschlagen und den Status Eberswaldes als Provinzstadt zementieren, die auf Brosamen aus der Hauptstadt warte und auf Almosen vom Staat hoffe, statt wie noch ihre Vorgänger vor 18 Jahren die Ärmel hochzukrempeln, gemeinsam mit anzupacken und benötigtes Geld dort abzuholen, wo es mit etwas Arbeit auch für den Finowkanal zur Verfügung stände. "Die Neinsager und die die Kostenkeule schwingenden Bedenkenträger unter Ihnen mögen aus diesem Kulturstreit als Gewinner hervorgehen. Verlierer sind dann die Menschen in unserer Region. Es verlieren diejenigen, die auf Hoffnung durch neue Arbeitsplätze im Tourismus gesetzt haben. Es verlieren all jene, die auf Eberswalde als lebendige Wasserstadt am Finowkanal gesetzt haben", betont der Vorsitzende.

Wenigstens bei Bündnis 90/Die Grünen finden Hartmut Ginnow-Merkert und seine Mitstreiter uneingeschränkte Fürsprecher. "Das vom Bund angebotene Pilotprojekt eröffnet die Chance, den Finowkanal aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken", heißt es in einer Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden Karen Oehler. Bündnis 90/Die Grünen würde die komplette Übernahme des Kanals, nicht nur der Schleusen, favorisieren. "Wir hoffen, dass diese Variante nochmals ernsthaft besprochen und geprüft wird", schreibt Karen Oehler.

Derweil spricht sich Viktor Jede (Bündnis Eberswalde) für eine Verhandlungspause aus. "Nach den Bundestagswahlen könnte es einen Minister geben, der unserem Anliegen wohlgesonnener ist", sagt er. Dann erst sollte es weitere Gespräche zur Zukunft des Kanals geben.