Rückzug der Möbelausstellung

"Ich hätte mir nicht vorstellen können, die Bürger mit alten Möbeln zu empfangen", drückte Uwe Bahr (Wählergruppe NCC) in der Sitzung der Freienwalder Stadtverordnetenversammlung sein Unbehagen gegenüber den Plänen aus. Er sei froh, dass der Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) sein Vorhaben zurückgezogen habe. Bahr forderte, dass der Passus "Ausstellungsräume für gebrauchte, zum Verkauf vorgesehene Möbel" aus der Beschlussvorlage gestrichen werden sollte.

Stein des Anstoßes war der Ausstellungsraum für repräsentative Stücke der Möbelkammer, die in einem Teil des Bahnhofs gezeigt werden sollten. Die soziale Einrichtung selber sollte aber an der Wasserstraße bleiben. Weil der VFBQ jedoch die Kleider- und Möbelkammer der AFG Märkische Schweiz in Müncheberg übernommen habe, benötige er die zusätzlichen Räume für die Möbelkammer nicht mehr, sagte Geschäftsführerin Irmgard Roth. Indes brauche die Selbsthilfekontaktstelle mehr Räume. Und auch das jetzt in der Königstraße untergebrachte Eltern-Kind-Zentrum des SPI platze aus allen Nähten und habe daher um 80 Quadratmeter Fläche angefragt.

SPD-Fraktionsvorsitzender Udo Schonert sprach sich für die Sanierung des Bahnhofs aus. "Wir haben A gesagt zum Kauf des Bahnhofs, dann müssen wir auch B sagen zur Sanierung", unterstrich Schonert.

"Wenn wir uns zum Grundsatz verständigen können, werden wir mehr Spielraum bekommen, sodass wir die Planung teilweise offen lassen können", sagte Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos). Für die Sanierung hat die Stadt Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" beantragt. Deshalb musste sie ein Quartiersmanagement einrichten, das verpflichtet ist, das Gebäudeensemble zu beleben und soziale Einrichtungen zu integrieren. Die Kosten für die Sanierung des Erdgeschosses werden mit 1,83 Millionen Euro beziffert.

Joachim Fiedler, Fraktionsvorsitzender der Linken und Vorsitzender des VFBQ, ärgerte sich darüber, wie über "die Möbelausstellung für sozial Bedürftige" gesprochen werde. "Wir stellen die Möbel nicht auf die Straße, sondern suchen dafür Räume, die für Bedürftige zugänglich sind", sagte Fiedler und fügte hinzu: "Es muss deutlich gemacht werden, dass wir uns noch in einen Diskussionsprozess befinden."

Bettina Mühlenhaupt (SPD) unterstützte den Linken-Chef. "Möbel und mehr - ich bin dagegen, den Satz aus der Beschlussvorlage zu streichen", sagte sie. Der Bürgermeister habe von Anfang an erklärt, dass die Nutzungsvorschläge für den Bahnhof kein Dogma seien.

Der Bürgermeister habe bereits prophezeit, dass sich der VFBQ wegen der Diskussionen zurückziehen werde und damit recht behalten, erklärte Joachim Rau (Linke). Alle, die sich bisher zu dem Thema äußerten, hätten keine Gegenvorschläge zustande gebracht. "Wir benötigen jedoch solche Kooperationspartner", so Rau. Im Übrigen sollten die Gäste nicht durch die Möbelausstellung gehen, sondern außer herum geführt werden.

"Wir sollten froh sein, dass wir Fördermittel aus dem Programm ,Soziale Stadt' bekommen haben", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Hanno Hemm. Die Stadt sei mit ihren Planungen noch am Anfang. Vorgesehen sind Imbiss, Gaststätte, Café, ein Souvenirverkauf, öffentliche Toiletten sowie ein Fahrradverleih mit angeschlossener Werkstatt. Im Dachgeschoss könnte eine einfach Herberge entstehen.

Detlev Wieland (SPD) beharrte jedoch, dass der Passus mit der Möbelausstellung gestrichen werden sollte. Seinem Antrag stimmten sechs Stadtverordnete zu, neun lehnten ihn ab, drei enthielten sich. Für die Sanierung des Bahnhofs votierten 14 Stadtverordnete, zwei stimmten dagegen, zwei enthielten sich.