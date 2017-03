Kurzarbeit im Inselbad

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit Sonntag ist das Inselbad wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten bis 31. Juli geschlossen. Auch die Angestellten der Einrichtung sind davon betroffen. Was mit den festangestellten Mitarbeitern während der Schließzeit passiert, wollte die CDU-Fraktion jüngst in der Stadtverordnetenversammlung wissen. Es sei eine Regelung getroffen worden, erklärte Bürgermeisterin Dagmar Püschel. "In den Monaten März und April werden alle Mitarbeiter Ausräum- und Abrissarbeiten durchführen, um die Sanierungsmaßnahmen vorzubereiten", sagte die Bürgermeisterin. "Für die Monate Mai und Juni gilt für alle Mitarbeiter Kurzarbeit." Darüberhinaus können Mehrstunden und Urlaub abgegolten werden.