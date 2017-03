Bauprojekte überraschend gestoppt

artikel-ansicht/dg/0/

Weiter Blick: Über die Verkehrserschließung des Bauvorhabens am Langen Grund herrscht Unklarheit. © MOZ/Hans Still

Begründet wurde das Vorgehen der Verwaltung mit der Notwendigkeit, für das gesamte Gebiet zunächst eine städtebauliche Planung vorantreiben zu wollen. Dazu gehöre beispielsweise ein Verkehrsgutachten, als dem dann hervorgehen müsste, wie eines späten Tages die Eigenheime im Baugebiet Langer Grund erschlossen werden sollen. Bauamtsleiter Lars Gesch identifizierte zudem Probleme mit der Planung zum Töppersberg II. Nach "Aufarbeitung der Protokolle und den widersprüchlichen Ergebnissen der Abwägungen" hätten sich nämlich Fragen ergeben. Beispielsweise zur Ausführung der Lärmschutzwand, die in Richtung Süden zur ehemaligen Gärtnerei entstehen soll. "Hier brauchen wir genaue Regelungen, die technisch und rechtlich einwandfrei sind", so Gesch.

Für einige Zuhörer des Hauptausschusses kam die Entscheidung sehr überraschend. So verließ Wolfgang Fritz, Wandlitzer Immobilienmakler und Investor des Baugebietes Langer Grund, schon wenige Minuten nach Beginn die Sitzung. "Dass das heute vom Tisch genommen wird, wusste ich nicht. Mir waren wohl Bedenken bekannt, aber ich hätte heute gern erfahren, wie der Hauptausschuss dieses Projekt bewertet", reagierte Fritz zunächst sachlich, aber sichtbar enttäuscht. Offen war für ihn auch der Zeitraum, der jetzt zu veranschlagen sei, bevor sein Vorhaben erneut in den Ausschüssen zur Sprache kommt.

Ähnlich überrascht reagierte Oliver Borchert (F.Bg.W.). Der Vorsitzende im Bauausschuss begrüßte zwar die Entscheidung zum Baugebiet Langer Grund, das er in seinem Ausschuss wegen der ungelösten Verkehrsprobleme als für die gegenwärtige Zeit verführt klassifiziert hatte. Mit Unverständnis quittiert Borchert hingegen die Entscheidung zum Töppersberg II. "In unzulässiger Art und Weise wird dadurch das Bauvorhaben verzögert", warf Borchert im Zwiegespräch der Bürgermeisterin vor. Diese führte den Erörterungsbedarf zu wichtigen Belangen des Vorhabens ins Feld. Beispielsweise zur Anzahl der Wohnungen, zur Zahl der Stellplätze und eben zur verkehrlichen Situation. "Nach hinten zum Langen Grund wurde keine Öffnung geplant. Wenn es aber einmal zu einem Brand kommen sollte, dann kommt im vorderen Bereich niemand raus. Deshalb entscheidet die Verwaltung, es ist ein guter Zeitpunkt, erneut zu diskutieren." Bürgermeisterin Radant sagte zugleich zu, diese Prüfung zeitlich begrenzen zu wollen. "Das dauert ja nicht ewig, wir werden das nicht hinauszögern", reagierte sie auf Borcherts Einwände. Dieser erwartet mindestens ein Jahr Zeitverzug.

Auch am Dienstag hielt sein Kritik an. "Die Entscheidung der Verwaltung bleibt für mich schleierhaft. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie lange die Behörde das durchhalten kann." Damit zielt Borchert auf das Baurecht des Investors, der im Einvernehmen mit der Verwaltung alle Unterlagen wie gewünscht beigebracht habe und nun Baurecht erwarte. Ähnlich äußerte sich am Rande des Hauptausschusses Manuela Köhler (CDU), die als Maklerin an der Vermietung der 45 Wohnungen beteiligt ist. "Ich könnte mir vorstellen, dass der Investor eine Klage prüfen wird", reagierte sie.