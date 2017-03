Bürgerfest mit Frühlingsspaziergang

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562812/

Feststart ist um 11:00 Uhr, Treffpunkt Friedenswarte. Nach kurzer Begrüßung durch Stadtchefin Tiemann und Vorstellung des Marienberg-Teams um Bereichsleiter Ronald Weßlin sowie Eröffnung der Friedenswarte geht's auf zum großen Frühlingsspaziergang. Wie unlängst beim 3.000-Schritte-Stadtspaziergang oder bei den "3.000 Schritten" vor BUGA-Start im Jahr 2015 dürfen es gern wieder mehr als 500 Besucher sein, die gemeinsam losspazieren, um einen besonderen Teil ihrer Stadt zu erkunden. Diesmal den Marienberg. Gartenexperten und Stadtführer sind für einen Massenandrang gerüstet. Sie werden von Stauden- und Rosengärten, Tulpen- und Kräuterbeeten künden, von Marienkirche, Telegraphenstation, Bismarckwarte, Volksbad und Rodelbahn...

Ist der Marienberg oben umrundet und der Gipfel des Weinbergs erkundet, ist das Bürgerfest bereits in Gange. Unter dem Motto "Frühlingserwachen" haben Stadt und BAS ein Programm vorbereitet, das ab 11.00 Uhr Spiel, Sport, Spaß sowie Gaumenfreuden und Wissenswertes bietet. "Fit und aktiv in den Frühling" lautet das Motto, das u. a. vom Stadtsportbund mit Leben (Hüpfburg, Spielgeräte) erfüllt wird. Wer noch mehr über den Berg erfahren möchte, ist bei den ausgewiesenen Experten am Telegraphen, an der Friedenswarte und am alten Schieberhäuschen des Wasserwerkes richtig oder schließt sich den spontanen Kurzrundgängen an.

Bei vorhergesagten, sonnigen 20 Grad lässt es sich ansonsten auf den wunderbaren Spielplätzen herrlich toben und auf den Wiesen pausieren und träumen. Mancherorts gibt's dazu Musik und auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt: Suppenschelm Jens Wiedecke und seine "Zeitreise"-Mannen werden vor Ort Kochlöffel und Grillzangen schwingen; die Marienberg-Gaststätte ist längst wieder geöffnet und für Kuchen und Eis gesorgt.

Der Eintritt zum Bürgerfest ist frei, aber freiwillig und tatkräftig darf gern zum Frühlingserwachen beigetragen werden. BAS-Geschäftsführerin Margitta Scholz: "Wir möchten jeden Besucher bitten, eine Primel mitzubringen und sie mit unseren Gartenexperten einzupflanzen." Zwischen Friedenswarte und Weinberg soll das "Bürgerbeet" entstehen und für noch mehr Farbtupfer zum Frühlingserwachen sorgen. Am Fuße der Friedenswarte wird außerdem ein "Wunschbaum" zu finden sein, an den Besucher Zettel mit Wünschen und Anregungen für die weitere Verschönerung des Marienberges hängen können.

Übrigens: Für alle, die hoch hinaus wollen, ist am ersten Tag der neuen Saison der Eintritt zum Besuch der Friedenswarte frei! Obenauf wird ein Gästeführer die Stadt aus der Vogelperspektive erklären.