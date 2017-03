Wolfswache am Freitag am Birkenhof

artikel-ansicht/dg/0/

Lindendorf (MOZ) Wie viele Wölfe verträgt das Land? Und wie können sowohl die Akzeptanz für den Wolf als auch die Weidehaltung in der Kulturlandschaft gesichert werden? Um diese und andere Fragen geht es bei der "Wolfswache" genannten Aktion, zu der auch der Bauernverband Märkisch-Oderland am Freitagabend einlädt. Ab 19 Uhr sind Landnutzer, Jäger und die interessierte Landbevölkerung an den Birkenhof Libbenichen, an der B 167 zwischen Dolgelin und Libbenichen eingeladen.