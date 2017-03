Frische Rohmilch aus Kliestow ist heiß begehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Ende vergangener Woche kann an der ersten Frankfurter Milchtankstelle frische, unbehandelte Rohmilch gezapft werden. Der Automat zum Selbstabfüllen der nach dem Melken sofort auf 2 Grad Celsius gekühlten Milch wird von der Agrar-Erzeugergemeinschaft Kliestow GbR betrieben und steht in einem kleinen, mit Kuhflecken bemalten Häuschen direkt an der B 112 - zwischen Kliestow und Lebus, an den Blitzern. Und das Angebot kommt an: Am Eröffnungstag standen die Käufer Schlange, am Wochenende mussten die 200 Liter Milch fassenden Tanks sogar mehrfach gefüllt werden.