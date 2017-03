artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Am vergangenen Samstag wurde nicht nur die Mitteleuropäische Sommerzeit eingeläutet, indem die Uhren um eine Stunde vorgestellt wurden, auch in der Brandenburger Innenstadt gab es mit dem 29. Kneipenfest ein Highlight zu erleben. Dabei gab es Musik aller Genres, ob von "Four Roses", "Whiskey Milk & Water" oder "Bingo & Bongo". 12 Kneipen und Bars beteiligten sich - wie immer nach dem Prinzip "Nur einmal bezahlen - überall dabei sein" - und so strömten die Gäste zu den Schauplätzen. Das Fonte, die Ambrosius-Pinte, das Herzschlag, um nur ein paar zu nennen, waren gut besucht. Die Kellner kamen an einigen Orten nur mit Mühe und den bestellten Kaltgetränken zu den Besuchern durch. Es war voll. Die Zuhörer hatten ihren Spaß an der Musik. Sie machten es sich gemütlich, ob an Stehtischen oder in Liegestühlen. Viele Besucher tingelten meist von Kneipe zu Kneipe. So auch Volker und seine Freunde. Rockmusik im Altstadt-Pub, Blues im Fonte und Rock in der Ambrosius-Pinte standen auf dem "Speiseplan" der Drei. "Rock passt zum Kneipenfest", so Volkers Urteil. Nicht nur Brandenburger genossen das Flair des Kneipenfestes. Im Altstadt-Pub hatte eine Gruppe Saarländer einen netten Abend. Sie waren der Meinung, dass die Pubs im Saarland nicht so gut besucht seien, wie hier. Die Musik in den Kneipen war von Rock bis Reggae abwechslungsreich. So hatten auch die Besucher die Qual der Wahl. Sie konnten den Abend ruhig in einer Gesprächsrunde bei entspannter Musik ausklingen lassen oder bis in die Nacht hinein tanzen.