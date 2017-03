Bauarbeiten am Luchplatz ab Ende Juli

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In den Sommerferien, also von Ende Juli bis Ende August, soll das Gros der Bauarbeiten am Luchplatz stattfinden. Das teilte Silke Post von der Stadtverwaltung kürzlich den Mitgliedern des städtischen Bauausschusses mit. Dazu sei es notwendig, in dieser Zeit, wo der Schülerverkehr wegfalle, die Liebknechtstraße für sechs Wochen voll zu sperren, sagte sie. Die Fahrbahn werde wegen des Einbaus einer Querungsinsel zur leichteren Überquerung der Liebknechtstraße verbreitert, so dass die Borde auf der Seite des derzeitigen Parkplatztes um zirka 1,5 Meter in Richtung Parkplatz neu gesetzt werden müssten. Die Haltestelle werde in die Breite Straße verlegt, die Puschkinstraße werde in diesem Zeitraum in beiden Richtungen befahrbar sein. Im Luch werde es ebenfalls Sperrungen geben, doch die Anwohner kämen zu jeder Zeit an ihre Grundstücke. "Wir hoffen, dass damit die Belastungen für die Bürger sich damit in Grenzen halten", sagte Silke Post.