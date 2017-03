Kunstspeicher eröffnet Ausstellungssaison

artikel-ansicht/dg/0/

Friedersdorf (MOZ) "Auf gute Nachbarschaft!" So hat Valeriu Kurtu seine Cartoon-Ausstellung überschrieben, die am Sonnabend, um 15 Uhr, auf dem zweiten Boden des Kunstspeichers Friedersdorf eröffnet wird. Mit ihr und der von Kurtus Ehefrau Julia gestalteten Ausstellung im Wirtshaus im Erdgeschoss startet der Speicher am Wochenende in die neue Ausstellungssaison.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562820/

Dass das mit der guten Nachbarschaft nicht ganz ernst gemeint ist, ahnt der Besucher zwar. Er versteht es beim ersten Blick auf Kurtus "Gartenfreund"-Karikaturen, in denen etwa das Öko-Rasenmäher-Karnickel dem Rasentraktor des Nachbarn trotzt.

Doch das ist nur die eine Hälfte der Schau. In der anderen geht es um Nachbarschaften ganz anderer, politischer Dimension: Auf einem Cartoon stehen der Russe mit dem Gasschlauch, ein Muslim mit dem Sprenggürtel und ein GI mit dem Gewehr im Anschlag vor der Tür der EU. Und auch eines seiner am meisten umstrittenen Bilder zeigt der in Moldawien geborene Valeriu Kurtu in Friedersdorf - seine Version von Merkels "Wir schaffen das". Auf dem Cartoon steht die Kanzlerin vorm brennenden Reichstag.

Der Trickfilm-Hintergrund des 60-Jährigen, der an der Kunstfachschule der moldawischen Hauptstadt Kishinev und an der Moskauer Hochschule für Kinematografie studiert und sieben Animationsfilme gedreht hat, sind unverkennbar. 1994 kam Kurtu mit Ehefrau Julia, einer Russland-Deutschen, nach Berlin.

"Bis ich sieben Jahre alt war, wusste ich nichts von meiner Herkunft - obwohl meine Eltern und Großeltern Deutsch gesprochen haben, wenn sie sich trafen", erzählt die in St. Petersburg geborene Künstlerin. Sie hat an der berühmten Stieglitz-Akademie ihrer Heimatstadt studiert und ist in mehreren Fächern zu Hause: vor allem in der Keramik und der Malerei.

Von letzterer bekommen die Gäste des Wirtshauses im Kunstspeicher derzeit einen Eindruck. Julia Kurtu zeigt eine Reihe von Blumen gerahmter Frauenporträts. Die Damen sind auffallend hübsch. "Ich liebe schöne Gesichter und ich liebe Blumen. Auf den Bildern ist beides vereint", erklärt die 58-jährige Künstlerin. Ihre "Models" sind zumeist Freundinnen, Verwandte und Bekannte.

Ausstellungseröffnung ist am Sonnabend um 15 Uhr