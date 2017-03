Tennis-Talent Zverev erstmals in Masters-Viertelfinale

artikel-ansicht/dg/0/

Miami (dpa) Alexander Zverev steht zum ersten Mal im Viertelfinale eines Masters-Series-Turniers. Der 19 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg gewann in Miami gegen den an Nummer eins gesetzten Stan Wawrinka an dessen 32. Geburtstag mit 4:6, 6:2, 6:1.