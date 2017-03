Liebenberger Kreisstraße ab Montag voll gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562829/

Konkret handelt es sich um einen gut 500 Meter langen Straßenabschnitt zwischen der Einmündung auf die Bundesstraße 167 (Löwenberg-Liebenwalde) und dem Ortsausgang von Liebenberg in Richtung Grüneberg. Der zweite Teil bis zum Ortsausgang soll in den Sommerferien in Angriff genommen werden. Wesentlicher Bestandteil der Bauarbeiten ist nach Informationen der Kreisverwaltung Oberhavel die Herstellung einer "geordneten Regenwasserableitung" in diesem Straßenabschnitt. Im Klartext, es werden Entwässerungsmulden angelegt. Im Anschluss daran wird die Asphalt-Verschleißschicht abgefräst und durch eine neue ersetzt.

Notwendig geworden waren die Arbeiten weil sich im Asphalt in den zurückliegenden Jahren immer größere Risse und Löcher gebildet hatten, die sich auch durch die regelmäßigen Instandsetzungsarbeiten nur noch schlecht ausbessern ließen. Das Füllmaterial wurde in kürzester Zeit immer wieder ausgefahren.

Während der Bauarbeiten muss die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Zum einen ist die Einfahrt von der Bundesstraße 176 kommend nicht mehr möglich. Umgekehrt wird die Straße aus Richtung Grüneberg kommend ebenfalls zur Sackgasse, sie endet vor dem Ortseingangsschild. Wer aus Grüneberg kommend nach Liebenwalde möchte, muss die Umleitung über Wackerberge bis zur Bundesstraße 96 und weiter über Löwenberg (B 167) nach Liebenberg und Liebenwalde in Kauf nehmen. Bereits hinter Teschendorf beziehungsweise in Liebenberg weisen Schilder die Kraftfahrer auf den Umweg hin.

Betroffen von der Sperrung ist zudem der Öffentliche Personennahverkehr der Buslinie 832 von Zehdenick über Falkenthal und Grüneberg nach Löwenberg. Sie wird während der Bauarbeiten von Grüneberg über die Straßen "Stege", "Weiße Villa" und "Grüneberger Weg" nach Neulöwenberg umgeleitet und von dort aus nach Liebenberg geführt. Die Haltestelle "Liebenberger Weg" in Grüneberg wird rund 100 Meter vorverlegt.

Nach dem augenblicklichen Stand ist für die Bauarbeiten ein Zeitraum bis zum 2. Juni eingeplant. Parallel dazu wird die Asphaltdecke vom Ortsausgang Liebenberg nach Grüneberg ausgebessert. Als Kosten gibt die Verwaltung 208 000 Euro an.

So sehr sich vor allem die Liebenberger über die Erneuerung der Straße freuen, gibt es doch einen Wehrmutstropfen. Denn die Sanierung der Straße beinhaltet nicht die Instandsetzung des Radweges zwischen Grüneberg und Liebenberg. Der sei, so der Hinweis der Kreisverwaltung, bereits vor zehn Jahren als solcher offiziell "abgeordnet" worden. Insofern gibt es ihn gar nicht mehr, so Kreissprecher Ronny Wappler.

Das jedoch wollen die Lieberberger Ortsbeiratsmitglieder so nicht gelten lassen. Sie setzen sich seit Jahren, wie ebenso ihre Grüneberger Kollegen, für die Ausbesserung des Pflasterweges ein. Genau dieses Pflaster ist auch der Grund für den schlechten Zustand des Weges. Denn Maulwürfe und Ameisen, aber auch Wurzelwerg haben den Untergrund ausgehöhlt oder durchzogen. In der Folge haben sich die Steine gesenkt oder gehoben. Aus dem ehemals ebenen Radweg ist eine Huckelpiste geworden, die nur noch wenige Radfahrer benutzen. Dass eine Verkehrszählung ergeben hat, dass auch Radfahrer problemlos auf die Fahrbahn der Kreisstraße ausweichen können, wollen die Liebenbergere Kommunalpolitiker nicht gelten lassen. Wenn die Straße mit einer neuen Asphaltdecke ausgestattet sei, würden Kraftfahrer dazu eingeladen, das Gaspedal durchzutreten, hieß es im Verlauf der jüngsten Sitzung. Sie fordern, wenn schon keine Instandsetzung, dann wenigsten auch eine Asphaltschicht auf dem Radweg.