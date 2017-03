650-Jahr-Feier zur Zeidelkirmes

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenau (MOZ) Die Gemeindevertretung Wiesenau hat den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Bei der Sitzung am Montagabend wurde einstimmig beschlossen, im Finanzhaushalt die Einzahlungen auf 1 759 200 Euro und die Auszahlungen auf 2 216 500 Euro festzusetzen. "Wir sind zufrieden, dass der Haushalt terminlich viel früher als in den vergangenen Jahren beschlossen wurde. Aber gleichzeitig steht auch fest, dass wir viel zu hohe Ausgaben haben. Diese müssen wir im nächsten Jahr noch intensiver prüfen, sonst rutschen wir immer weiter in die roten Zahlen", sagt Bürgermeister Klaus-Dieter Köhler, der ausdrücklich die sehr offene und disziplinierte Sitzung lobte. "Es gab viele konstruktive Beiträge. Noch besser wäre es allerdings, wenn die Fragen schon im Vorfeld eingereicht würden, damit die Amtsverwaltung diese auch direkt bei der Sitzung beantworten kann."

artikel-ansicht/dg/0/1/1562831/

Ebenfalls beschlossen wurden die Zuschüsse für die örtlichen Vereine. Jeweils 400 Euro erhalten der Kinder- und Jugendcircus Fantadu, der Fastnachtsclub, der Angelverein "Früh Auf", der Angelverein "OG Hecht", der Feuerwehrverein und die Awo-Ortsgruppe.

Mit insgesamt 28 000 Euro will die Gemeinde die Feierlichkeiten zum 650. Jahrestag der Ersterwähnung Wiesenaus im kommenden Jahr unterstützen. "Damit hält sich die finanzielle Ausstattung im Vergleich zu Jubiläumsfeiern in anderen Gemeinden noch in Grenzen. Wir wollen im Rahmen der dreitägigen Zeidelkirmes am vorletzten Juni-Wochenende 2018 feiern. Die Vorbereitungen dafür gehen bereits in die heiße Phase", berichtet Köhler. Zur Vorbereitung wurden sechs Arbeitsgruppen gegründet, deren Leiter alle zwei Monate mit der Geschäftsführerin Heike Böttcher und dem Bürgermeister zusammenkommen.