HCN-Youngster spielen groß auf

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Ein mitreißendes Handball-Spiel haben am Dienstagabend die C-Junioren des HC Neuruppin geboten. Und sie dürften am Ende jubeln. Denn sie bezwangen den Grünheider SV nicht nur. Nein, sie haben nach dem 29:24 (14:12)-Erfolg auch beim direkten Vergleich mit dem Tabellennachbarn und Konkurrenten um den Klassenerhalt die Nase vorn. Beide Teams weisen nun 14:14 Punkte in der Oberliga-Tabelle aus. Jedoch sind die Neuruppiner aufgrund der um zwei Tore besseren Bilanz nach den beiden direkten Vergleichen auf Rang vier vorgerutscht. "Ganz durch sind wir aber noch nicht", so Christian Schulz. Der HCN-Trainer strahlte natürlich am Dienstagabend, richtete aber umgehend den Blick schon auf die kommenden Partien gegen die Schwergewichte aus Cottbus und Potsdam: "Einen Punkt brauchen wir noch, um ganz sicher zu sein."