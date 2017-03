Störche warten klappernd auf ihre Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

Zuerst ist das Männchen auf dem großen Schornstein gegenüber Elektro Reich an der Frankfurter Chaussee in Heinersdorf gelandet. Zum ersten Mal saß der Storch bereits am Sonntag, 19. März, auf seinem Horst, dann war er tagelang verschwunden. Nun ist er dauerhaft zurück, putzt das Nest, aber auch sich selbst und wartet laut klappernd auf die Ankunft seiner Frau. Diese folgt erfahrungsgemäß zehn Tage später, sodass die beiden eigentlich noch in dieser Woche wieder vereint sein sollten - um Nachwuchs zu produzieren. In den Vorjahren kamen in Heinersdorf zwei bis fünf Storchenkinder zur Welt.

Der Wilmersdorfer Storch ist am Montag in den frühen Morgenstunden eingeflogen. Nach einigem Kreisen über dem Horst an der Kirche mit direktem Blick auf den Dorfteich, ließ sich der Adebar auf dem Nest nieder. Völlig erschöpft und etwas zerzaust von der langen Reise war erst einmal Putzen des Federkleids angesagt. Ab und zu klapperte er zur Begrüßung seiner Heimat lauthals.

Anke und Norbert Tietz, die direkt gegenüber wohnen, freuen sich wie jedes Jahr über die Ankunft der Störche. "Jetzt ist der Frühling endlich da", sagte Norbert Tietz. Vor einigen Jahren wurde der Baum, der direkt vor dem Nest steht, eingekürzt, damit Familie Tietz und andere Storchenfreunde einen freien Blick auf den Horst haben. Auch in Petersdorf bei Briesen wurde schon ein Storch gesichtet.