Sehnsucht nach zu Hause

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In dem Geschäft "Zu Bauer Klaus", das vergangenen Woche in Beeskow am Markt eröffnet hat, gibt es auch Kunst zu sehen. Eine der ersten, die hier ausstellt, ist die Tochter des Geschäftsinhabers: Juliane Mruk. Die 32-Jährige studiert Kunst und Religion und lebt mit ihrem Mann - er ist Pfarrer - in Mecklenburg-Vorpommern. "Aber ich würde gern wieder zurück in meine Heimat kommen", sagt die aus Groß Muckrow stammenden junge Frau. Ihre Sehnsucht nach der märkischen Landschaft hat sie in ihren Malereien und Fotos ausgedrückt. In Mecklenburg gebe es nur plattes Land, "keine Pilze, keine Blaubeeren". Um die Heimat immer bei sich zu haben, hat sie für sich privat ein Buch mit Fotos aus der Heimat gemacht: "Wenn ich ein bisschen Heimweh habe, schau ich es mir an."