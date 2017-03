Betrugsversuch gescheitert

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Dienstagvormittag erhielt eine Beeskowerin einen Anruf, in der ihr ein hoher Bargeldgewinn verkündet wurde. Zur Auszahlung des Geldes müsse sie jedoch eine Gebühr entrichten, die direkt an einen Abholer zu entrichten sei. Die Angerufene erkannte die betrügerischen Absichten hinter der Offerte und ließ sich nicht darauf ein. Die Frau informierte nach dem Anruf die Polizei, die ausdrücklich davor warnt, Geld an Fremde herauszugeben.