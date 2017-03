Kostbare Frühblüher und stattliche Linden

artikel-ansicht/dg/0/

Sieversdorf (MOZ) Waldgarten, Hausgarten, weißer Garten, Duftgarten, Schattengarten - die Organisatoren haben bei der Frühlingsauflage der "Offenen Gärten", wieder Wert auf Vielfalt gelegt. Am 21. Mai können Interessierte auch zauberhafte Grundstücke in Odervorland besuchen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562841/

Vergessene Schönheit: Himmelschlüsselchen haben früher in keinem Bauerngarten gefehlt.

Dunkelrote Lenzrosen, lila Anemonen, gelbe Himmelschlüsselchen und weiße Buschwindröschen strecken ihre Blüten der Sonne entgegen. Undine Gomille aus Sieversdorf genießt derzeit die zarten Frühblüher in ihrem Naturgarten. Überall, selbst in den dunkelsten Ecken, sprießt das frische Grün aus dem Boden. "Für mich sind die ersten Blüten immer eine Überraschung, weil mein Mann Heiko die Zwiebeln im Herbst immer gern heimlich in den Boden bringt", sagt die 45-Jährige.

Der 300 Jahre alte Bauernhof liegt einsam und versteckt im Ausbau 2. "Das ist mein Elternhaus, auch meine Großeltern lebten hier", erzählt Undine Gomille, die auf dem Anwesen auch ihre Keramikwerkstatt hat. Altes und Neues ist im Garten vereint. Uralte Sommer-und Winterlinden, 30-jährige Obstbäume und dazwischen als Hingucker handgefertigte Tonfiguren der Hausherrin. Klappbare Stühle, wie sie früher in Biergärten standen, wurden mit fantasievollen Keramikplatten verziert. "Diese Arbeiten sind mein Markenzeichen", erzählt Undine Gomille, die ihre Gartenkunst auch bundesweit auf Fachmessen präsentiert. Von diesen Veranstaltungen bringt die Sieversdorferin auch regelmäßig Raritäten der Pflanzenwelt mit nach Hause.

Der Bauerngarten bietet aber nicht nur etwas fürs Auge sondern auch frisches Gemüse und Obst. Die Früchte von Felsenbirne, Mispel und Apfelbeere verarbeitet Undine Gomille zu Marmelade, Most oder Kompott. Von Esskastanien, die im Herbst erntereif sind, wird Kuchen gebacken oder Suppe gekocht.

Der knorrige Weinstock an der Feldsteinmauer trägt außerdem jedes Jahr weiße Trauben, die von der Hausherrin zu einem süffigen Hauswein gekeltert werden. Die Gastgeberin möchte den interessierten Besuchern auch ihr selbst gebautes Hochbeet aus Holzpaletten zeigen. "Mit etwas handwerklichem Geschick und Geduld kann so etwas gebaut werden", sagt die Hobbygärtnerin und betont: "Mit einem Hochbeet kann man nicht nur rückenschonend Gemüse anbauen und ernten, man kann auch früher im Jahr loslegen. Schnittgut und Laub setzen beim Verrotten Wärme frei, die den Pflanzenwurzeln zugute kommt".

Weitere Informationen gibt es im Internet unter DGGL-Offene Gärten Brandenburg.