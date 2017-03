Dramatische Szenen auf dem Havelkanal

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Sie hätten liebend gern über schönere Themen gesprochen. Doch beim traditionellen Anrudern des RC Oberhavel aus Hennigsdorf war ein Vorfall bei den Mitgliedern in aller Munde: Der schwere Trainingsunfall ihres Doppel-Vierers auf dem Havelkanal am Freitag.

Gegen 17 Uhr war das Boot bei einer Trainingseinheit mit einem fast 120 Meter langen Schubverband der Berufsschifffahrt frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurden die Sportler ins Wasser geschleudert. "Klar tut der materielle Schaden unserem Club weh. Doch jede Verletzung oder vielleicht sogar ein Unfall mit Todesfolge wären unglaublich dramatisch gewesen", sagt Dirk Krause, Chef des RC Oberhavel. "Zum Glück ist keine Person zu Schaden gekommen."

Der Doppel-Vierer wurde bei diesem ungleichen Aufeinandertreffen mit dem Schubverband völlig zerstört. Welche Kräfte in diesem Moment wirkten, wurde allen Beteiligten deutlich, als sie ihr Sportgerät aus dem Wasser fischten. Es brach in zwei Teile, die Ausleger waren verbogen und die Skulls gebrochen. "Solch eine Karambolage überlebt ein Boot nicht", berichtet Krause, der den Sachschaden auf etwa 10000 Euro beziffert. "Der Doppel-Vierer war zehn Jahre alt."

Doch wie konnte es überhaupt zu dieser Situation auf dem Havelkanal kommen, welche um einiges tragischer hätte enden können? Krause sieht die Schuld ganz klar bei seinen Vereinsmitgliedern - "das Sportboot muss ausweichen". Die Hennigsdorfer steuerten aus Richtung See kommend gerade um eine Kurve, die Sonne stand schon sehr tief. Genau in diesem Moment drehte sich keiner der Ruderer um, um nach Gegenverkehr Ausschau zu halten. "Wie oft man das machen muss, hängt vom Gewässer und der jeweiligen Situation ab", erklärt der Vereins-Chef. "Es saß kein Neuling im Boot. Vielleicht haben sie die Kurve sehr eng genommen und dadurch den Schubverband zu spät gesehen. Als sie sich dann umgesehen haben, konnten sie nicht mehr ausweichen." Ein Doppel-Vierer benötigt im Training etwa vier Minuten für einen Kilometer. Der Schubverband war unbeladen und damit ebenfalls zügig unterwegs. Die Sportler und Berufsschiffer kamen sich dadurch schneller entgegen, als ihnen lieb war.

Zum Glück seien solche Unfälle sehr selten, sagt Dirk Krause. "Vor 30 Jahren ist das letzte Mal so etwas passiert." Dennoch kündigt der Chef nach dem Unfall am Freitag Konsequenzen in Form von verschärften Belehrungen an. "Entsprechende Schulungen finden sowieso schon mindestens einmal im Jahr statt", erzählt er. Nun komme es darauf an, die Mitglieder weiter zu sensibilisieren, um lebensbedrohliche Situationen dieser Art künftig zu vermeiden.

Da jeder am vergangenen Wochenende beim Anrudern über dieses Thema sprach, ist der Anfang bereits gemacht. Denn diese Veranstaltung ist eine der wenigen im Sportjahr des RC Oberhavel, bei der sowohl die jüngere als auch die ältere Generation aufeinandertreffen.

50 Ruderer - insgesamt haben die Hennigsdorfer etwa 100 Mitglieder - trafen sich in geselliger Runde auf dem Vereinsgelände. Die leistungsorientierten Sportler nutzten diesen Termin sogleich für die Vorbereitung auf die ersten Regatten in diesem Jahr. In den kommenden Wochen stehen die ersten Wettkämpfe an. Trainiert wurde dafür schon weit vor dem offiziellen Anrudern. "Das heißt ja nicht, dass wir vorher nicht schon aufs Wasser gehen. Ruderer werden im Winter gemacht", hofft Dirk Krause auf viele erfolgreiche und vor allem unfallfreie Rennen seiner Schützlinge.