Ohne Maß und Rücksicht

Was die türkische Regierung und ihre Geheimdienste derzeit unternehmen, geht allerdings einen Schritt weiter. Präsident Erdogan weitet die innenpolitischen Spannungen seines Landes ohne jede Zurückhaltung vor allem in jene europäischen Staaten aus, in denen große türkische beziehungsweise türkisch-stämmige Populationen leben. Maß und Differenzierungsvermögen sind ihm dabei soweit abhanden gekommen, dass er offensichtlich glaubt, den Verfassungsschutz als Außenstelle Ankaras in Anspruch nehmen zu können.

Verwundern kann diese Haltung eigentlich kaum, wenn man Erdogans ausgreifendes Machtgebaren der vergangenen Jahre näher beobachtet hat. Es hilft dagegen auch keine Skandalisierung und keine rhetorische Kraftmeierei, die es Erdogan mit gleicher Münze zurückzuzahlen versuchte. Eine unaufgeregte, aber klare Haltung, die deutlich macht: Bis hierher und nicht weiter, sowie Wachsamkeit sollten genügen.