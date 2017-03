Das Ende des Kostenlos-TV

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562848/

Ist das das Ende des Gratis-Fernsehens? Denn auch wer über andere Kanäle - Kabel, Satellit oder Internet - privates Fernsehen in hochaufgelöster, sogenannter HD-Qualität empfängt, zahlt schon. Und für die Öffentlich-Rechtlichen wird soundso in der Regel die Rundfunkgebühr fällig. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Kabel, Satellit, Internet-TV und dem neuen Antennen-Fernsehen. Über die anderen Kanäle bekommt man die Privaten in der schlechteren SD-Qualität oft noch kostenfrei. Beim neuen DVB-T2 aber gibt es diese Gratis-Alternative nicht mehr. Hier kommen die Bilder nur noch in HD-Qualität ins Haus.

DVB-T2 wird in der TV-Branche deshalb als Testballon gesehen. Wie reagieren die Zuschauer, wenn es Fernsehen nicht mehr gratis gibt? Denn die Zukunft des Fernsehens wird wohl Zahlen heißen: Der alte SD-Standard ist ein Auslaufmodell, der Trend geht zu hochaufgelösten Bildern. Dann heißt es nicht mehr: Kostet Fernsehen Geld? Sondern nur noch: Wie viel?