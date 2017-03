Große Fußstapfen für den Nachfolger

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Zielorientiert, effektiv und uneitel - so hat Frank-Ulrich Weise 13 Jahre die Bundesagentur für Arbeit (BA) geführt. In der Öffentlichkeit war der 65-Jährige dafür bekannt, dass er jeden Monat trocken die Arbeitslosenzahlen verkündete. In der Politik erwarb er sich den Ruf eines "Superman der Bürokratie", der auch andere schwierige Aufgaben voranbringt, ob die Bundeswehrreform oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562849/

Jetzt geht Weise als BA-Chef in Ruhestand. Seinem Nachfolger Detlef Scheele hinterlässt er große Fußstapfen. Dazu gehört auch, dass sich das CDU-Mitglied nicht in die Politik einmischte. Da hat Scheele als Ex-SPD-Sozialsenator in Hamburg eine andere Vorgeschichte - die Diskussion, wie die Aufgaben der BA künftig aussehen sollen, wird derzeit gerade von seiner Partei intensiv geführt.

Weise ist es gelungen, aus einer schwerfälligen Behörde einen modernen Dienstleister zu machen, und das ohne Skandale. Die Steuerung nach Methoden der Privatwirtschaft war genauso eine Revolution wie das Umdenken von der alten Bundesanstalt, die Arbeitslosigkeit eher verwaltete, zu einer Institution, die Arbeitslose als Kunden behandelt und möglichst gut zu bedienen versucht.

Nicht immer ist das voll gelungen. Zwar haben sich die Arbeitslosenzahlen in der Ära Weise nahezu halbiert. Doch hat sich die BA zu lange auf Fälle konzentriert, die schnelle Erfolge versprachen. Das großes Problem bleiben die Langzeitarbeitslosen. Letztlich blieb Weise so ratlos, dass er für sie gerade einen staatlich subventionierten Arbeitsmarkt vorgeschlagen hat, um ihnen Arbeit zu bezahlen und nicht die Grundsicherung samt Wohnkosten. Das sollte in aller Ruhe diskutiert werden.

Leider sind Wahlkampfzeiten schlecht für unaufgeregte Diskussionen. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) denkt darüber nach, die BA zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung umzubauen. Angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung ist die Grundidee überlegenswert. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat das mit seinem Arbeitslosengeld Q aufgegriffen, das es bis zu 48 Monate geben soll, wenn sich der Arbeitslose weiterbilden lässt. Dies müsste sehr zielgerichtet und an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert geschehen.

Zwar sind die Kassen der BA gut gefüllt. Aber die Beitragszahler dürfen erwarten, dass das Geld zielgerichtet genutzt wird, um Arbeitslose zu vermeiden.