Im Mai fliegt die Wiesen-Drohne aus

Der Hydrologe am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung Zalf in Müncheberg (Märkisch Oderland) will herausfinden, welche Art von Grünland sich besser an Trockenheit anpassen kann. Sind es die Flächen mit einer großen Vielfalt an Gräsern und Kräutern? Und: Welchen Einfluss hat die Bewirtschaftung darauf?

Deshalb werden Areale untersucht, die Futter liefern und regelmäßig gemäht werden und solche, auf denen Weidetiere grasen. Aber auch Wiesen sind dabei, die nicht genutzt sind.

Um herauszubekommen, wie es den Pflanzen geht, misst der Hydrologe aus der Luft die Verdunstung über dem Grün. Viel Verdunstung heißt: Die Pflanzen kommen gut an Wasser heran. Kameras an Bord des Fluggerätes erkennen außerdem, wie dicht und üppig die Vegetation wächst. Beides sagt etwas über den Zustand des Graslandes aus.

"Wir vermuten, dass Grünland mit einer höheren Artenvielfalt sich besser an ungünstige Verhältnisse wie Wassermangel anpassen kann", sagt Rauneker. Etwa, weil in solch einer Mischung auch Pflanzen mit tieferen Wurzeln dabei sind, die sich Wasserreserven im Boden besser erschließen. Allerdings fehlen Daten, die das bestätigen oder widerlegen. Diese soll die Drohne nun liefern.

Von Mai bis September wird sie in etwa 40 Metern Höhe immer wieder über ausgewählten Flächen fliegen. Die Erkundungsflüge gehören zu einem bundesweiten Forschungsprojekt. Insgesamt 150 Flächen in ganz Deutschland werden untersucht. Ergänzen wollen die Forscher die Daten aus der Luft durch Analysen der Bodenbeschaffenheit -ob lehmig, sandig, nährstoffarm oder -reich. Auch das beeinflusst, wie Pflanzen gedeihen.

In dem Forschungsprojekt geht es vor allem um Artenvielfalt und deren Einfluss auf den Wasserhaushalt. Aber auch für die Landwirtschaft sollen solche Daten künftig interessant sein. Philipp Rauneker hat ähnliche Untersuchungen bereits über Maisschlägen gemacht. Die Landwirte könnten damit in Zukunft besser erkennen, welche Flächen sie wie stark bewässern müssen, sagt er. Auch für ein differenziertes Düngen auf einem Feld sind solche Luftbilder hilfreich. Zwar liefern auch bereits Satelliten derartige Daten. "Aber mit der Drohne ist man näher dran an den Pflanzen und sie ist im Vergleich zum Satelliten auch kostengünstiger."

Noch ist diese Art Datensammeln vor allem ein Thema der Forschung. Doch das wird sich ändern, glaubt Rauneker. So wie der Bauer heute den Trecker vom Hof fährt, "lässt er in ein paar Jahren die Drohne aufsteigen."