Antennen-TV wird umgestellt: Umschalten bitte!

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562853/

Auch wenn die meisten Menschen ihr TV-Signal heutzutage über Kabel oder Satellit empfangen: Es gibt noch immer Haushalte, deren Fernsehgeräte an der guten alten Antenne hängen. In Brandenburg sind es lediglich vier Prozent. Sie empfangen das digitale Signal terrestrisch - was erdgebunden heißt.

Jetzt kommt ein neuer Standard: Das Gute ist, dass auch Antennengucker nun Programme in hochauflösender HD-Qualität empfangen können - das war bisher Kabel- und Satellitenkunden vorbehalten. Die schlechte Nachricht: Sie brauchen neue Technik - entweder einen DVB-T2-fähigen Fernseher oder einen für den neuen Standard tauglichen Receiver. Zu erkennen sind die Geräte am grünen DVB-T2-Logo. Nur solche Geräte sind in der Lage, den in Deutschland genutzten Kodierungsstandard zu unterstützen und neben den öffentlich-rechtlichen auch die privaten Sender wie RTL, ProSieben und Sat.1 zu empfangen. Die Boxen kosten im Laden zwischen 50 und 150 Euro."Es gibt rund 1400 Gerätemodelle von etwa 30 Herstellern", Fernseher und Boxen zusammengenommen, sagt Ulrich Liebenow, der Vorsitzende der Technik-Kommission von ARD und ZDF.

Für DVB-T2-Haushalte gibt es noch eine zweite schlechte Nachricht: Die privaten Sender - die allerdings nicht überall in Brandenburg über Antennenfernsehen zu sehen sind - werden nach einer dreimonatigen Übergangsphase ab dem Sommer kostenpflichtig. Jährlich werden dann 69 Euro verlangt. Denn die Privatsender wollen die Kosten für ihre Investitionen in die neue Technik an die Zuschauer teilweise weiterreichen.

Damit wird zugleich der Abschied vom kostenlos empfangbaren Fernsehen eingeläutet. Die öffentlich-rechtlichen HD-Sender sind zwar auch künftig ohne Zusatzgebühr zu empfangen, aber dafür zahlt man ja seinen monatlichen GEZ-Beitrag.

Umgestellt wurde in der Nacht auf heute zunächst in den Ballungszentren - wie Berlin/Potsdam und Frankfurt (Oder). In Brandenburg sind laut RBB etwa 70 000 Haushalte betroffen, in Berlin 400 000. Ab Mitternacht sollte das "alte" terrestrische Fernsehsignal abgeschaltet werden. Schritt für Schritt werden alle Sendeanlagen mit dem neuen Standard in Betrieb genommen. In den betroffenen Gebieten gibt es während der Umstellungsphase gar kein Signal. Zudem müssen Nutzer mit ihrem neuen Empfänger zunächst einen Sendersuchlauf starten.

Ziel sei, dass die neuen Sendernetze bis heute Mittag in allen betroffenen Regionen aktiv sind, teilte der Plattformbetreiber Media Broadcast mit. Die Aktion folge einer "ausgeklügelten Choreographie". Für den Wechsel seien mehr als 200 Techniker der Media Broadcast sowie der ARD-Rundfunkanstalten im Einsatz. Mit Messfahrzeugen und festen Messstationen wollen die Betreiber die Inbetriebnahme überwachen.

"Wir gehen davon aus, dass der Großteil der betroffenen Nutzer die Umstellung auf das Bezahl-Fernsehen mitmachen wird", sagt der Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform, Andre Prahl. Beim Satelliten-Fernsehen gibt es die Privatsender weiterhin in Standard-Auflösung (SD) und kostenfrei. Allerdings steigt auch hier die Zahl der Kunden, die bereit sind, für ein besseres Bild (HD Plus) zu bezahlen. Erstmals zählt etwa die HD Plus GmbH mehr als zwei Millionen Kunden. Auch vom Umstieg beim terrestrischen Signal will HD Plus profitieren.

Anbieter von Streaming-Diensten, die das TV-Signal über das Internet verbreiten, erhoffen sich ebenfalls, durch die Umstellung neue Kunden zu gewinnen. Dienste wie TV-Spielfilm, Zattoo, Magine oder Waipu.tv rühren die Werbetrommel. Durch die Umstellung auf DVB-T2 würden "knapp zehn Prozent des eigentlich gesättigten deutschen TV-Marktes auf neue Empfangswege verteilt", argumentiert Zattoo.

Die Hoffnung der Streaming-Anbieter ist, dass vielen Nutzern die Anschaffung neuer Hardware zusätzlich zu den neu anfallenden Kosten zu aufwendig ist. Für die Streaming-Angebote müssen Nutzer nur eine App auf ihr Smartphone laden. Der Empfang der privaten Sender ist jedoch auch bei ihnen kostenpflichtig.

Als Alternative zu DVB-T2 präsentieren sich derzeit außerdem die Telekom mit dem Angebot Entertain und Vodafone (Kabel Deutschland).