Sachsenhausener spielt zum Abschied von Marcelinho

Schönfeld war dabei Spieler und Ehrengast. "Es war überragend." Per Internet-Voting hatte sich der Abwehrspieler unter 700 Interessenten einen der 18 Plätze in einer bunt zusammengestellten Mannschaft gesichert, die sich letztendlich zum Großteil aus Kreisliga-Spielern zusammensetzte und das Vorspiel in der altehrwürdigen Arena bestritt. "Ich war schon Tage vorher ein bisschen aufgeregt." Bereits am Tag vor der Partie ging es in die Hauptstadt. In einem Nobelhotel traf die Auswahl erstmals aufeinander. "Da wurden wir eingekleidet", berichtet Schönfeld. Jeder Spieler erhielt Schuhe, Hosen, Stutzen, Trikot - Sachen, die später mit nach Hause genommen werden durften.

Wenig später ging es zum Olympiastadion-Gelände, wo auf einem Nebenplatz trainiert wurde - unter Anleitung der Profifußballer Diego Benaglio (Torwart VfL Wolfsburg), Christian Gentner (VfB Stuttgart) und Daniel Baier (FC Augsburg). Während der Einheit schauten die ehemaligen Herthaner Andreas Neuendorf und Marcelinho sowie Paulo Sergio (Leverkusen, AS Rom, FC Bayern) und Ailton (Bremen, Schalke) vorbei, machten einige Übungen und das Abschlussspiel mit. "Marcelinho hat immer noch so einen Hammerschuss wie früher", so Schönfeld. "Und Ailton bewegt sich gar nicht mehr."

Nach dem Training ging es zurück ins Hotel. "Abends waren wir mit unserer Mannschaft Pizza essen. Das war eine coole Truppe." Tags darauf stand ein Treffen mit den Hauptakteuren des Abschiedsspiels an. Roberto Carlos, auf den sich der Sachsenhausener besonders gefreut hatte, war nicht dabei. Dennoch war es ein Stelldichein ehemaliger Topspieler. Mit dabei: Carlos Dunga, Gabor Kiraly, Arne Friedrich, "Zecke" Neuendorf, Marko Pantelic, Kevin Kuranyi, Fredi Bobic, Giovane Elber, Kevin-Prince Boateng und Ailton. "Wir konnten mit denen quatschen, Fotos machen und uns Autogramme holen."

Dann ging es zum Stadion. "Wir wurden in Kleinbussen per VIP-Shuttle-Service gefahren.Irgendwie fühlten wir uns wie die Promis. Da wir einheitlich gekleidet waren, dachten einige vor dem Hotel, wir seien die Stars." Warmmachen durften sich die Amateurkicker direkt im Stadion. "Das war schon vor den leeren Rängen ein gutes Gefühl", so Schönfeld. Dabei hatte sich der TuS-Spieler - der seinem Verein nur zwischen 2010 und 2015 untreu wurde, als er für Friedrichsthal spielte- zunächst kaum auf das Spielfeld getraut. "Der Rasen war erst zwei Wochen zuvor neu verlegt worden. War das ein Teppich." Einen bleibenden Eindruck hinterließen bei "Schöni" auch die Katakomben. "Die Kabinen sind riesig. Da fehlt es an nichts. Entspannungsbecken, Fernseher, Taktiktafeln - da ist alles drin."

Nicht minder beeindruckend sei der lange Weg von der Kabine ins Stadion gewesen. "Auf dem Weg habe ich dann die ersten Zuschauer gesehen und hatte gleich Gänsehaut." In den ersten zehn Minuten der 2-mal-20-Minuten-Partie fand sich Schönfeld auf der Ersatzbank wieder. Doch auch das sei ein Erlebnis gewesen, schließlich habe sie Ledersitze gehabt.

Nach seiner Einwechslung sei er dann wie im Tunnel gewesen. "Wir waren direkt vor dem Hauptspiel dran. Darum waren bei uns in der zweiten Halbzeit schon 10000 Zuschauer. Die habe ich im Spiel aber nicht mitbekommen." Nach dem Abpfiff der mit 3:1 gewonnenen Partie gegen ein von einem Radiosender zusammengestelltes Team ging es zur schon prall gefüllten Ostkurve. Schönfeld: "Ich dachte: ,Was soll das. Da wird keiner für uns klatschen.' Aber die Fans haben gefeiert mit uns."

Bevor Schönfeld und seine Teamkollegen am Abend in einem Berliner Szene-Club mit den Stars feierten - "Wir hatten Handyverbot und dürfen nichts erzählen"-, verfolgte er aus dem VIP-Bereich das Abschiedsspiel. Marcelinho machte vier Tore, am Ende hieß es 8:7.

"Es war irre. Ein Tag wie im Leben eines Profis", so Christian Schönfeld. Dieser ist aber längst wieder im Alltag angekommen. Gestern Abend wurde beim TuS 1896 II trainiert.