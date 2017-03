artikel-ansicht/dg/0/

Wust (MZV) "Weißt du, warum wir eigentlich den Frosch gegessen haben?", lautete eine Frage des Abends. Eine andere: Was ist ein "Portativ"? Die Frage mit dem Frosch musste in der Wuster Kirche jeder selbst beantworten. Nachhilfe bekamen die Besucher bei der außergewöhnlichen Konzert-Lesung aber über ein seltenes Instrument vom Ensemble "TreCantus". Das Portativ (v. lat. portare "tragen") ist eine kleine, mit Lippenpfeifen ausgestattete Orgel. Der Spieler trug dazu das Instrument an einem Riemen über seiner Schulter. Faktisch eine "Orgel to go". Nach 1650 geriet es in Vergessenheit, da die Entwicklung des Orgelbaus immer größere Instrumente hervorbrachte. Obwohl es viel kleiner als eine Orgel ist, füllt es mit Flöten-ähnlichem Ton mühelos große Räume. Der Spieler, auch Portatifer genannt, bedient die Klaviatur mit der rechten Hand und betätigt gleichzeitig mit der linken den Blasebalg. Kenner fasziniert noch heute der reine Klang des Portativs mit seiner mitteltönigen Stimmung. Wie die Miniorgel klingen muss, erlebten leider zu wenige Zuhörer. Sie tauchten ein in die Klänge längst vergangener Zeiten. Jana Karin Adam hat eine Ausbildung in Violine, Klarinette, Gitarre und Klavier und studierte anschließend klassischen Gesang an der Hochschule "Carl Maria von Weber" in Dresden. Franns W. Promnitz von Promnitzau sang als Junge im berühmten Kreuzchor und studierte in Dresden Dirigieren, Klavier und Komposition. Als Konzertorganist gastierte er an den bedeutendsten Orgeln Europas. Ostpreußische Geschichten des Schriftstellers Siegfried Lenz wechselten sich mit europäischen Renaissancelieder ab. "Augenzwinkernd erzählt der Schriftsteller skurrile Geschichten aus seiner Heimat "So zärtlich war Suleyken"- immer unter Zuhilfenahme von Bemerkungen wie dieser: "Unterdessen, wie man sich denken wird, tat die Gefahr das, was sie so besonders unangenehm macht: sie näherte sich." Hinzu kam der gekonnte nachgemachte ostpreußische Dialekt von Promnitz von Promnitzau. Scherz, Liebe, Poesie, Hoffnung, Schmerz, Probleme und Freuden des Alltags, die Lesung und das Konzert boten eine unglaubliche Themenvielfalt. Die Zuhörer erlebten ein wahrlich außergewöhnliches Konzert mit einem unbekannten aber besonderen Instrument. Am 16. April lädt die evangelische Kirchengemeinde und der Verein kulturWust e.V. zum Osterbrunch in die Kirche ein. Am 24. April spielen dort der Singer/Songwriter Stephan Herz und die Geigerin Evelyn Roy ausdrucksstarken und leidenschaftlichen accoustic Folk-Rock u.a. von Van Morrison, Tom Waits und Ben Harper.