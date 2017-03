Ungewöhnliche Ausstellung von Kindern für Erwachsene

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) "Lieblingswunsch" lautete nicht nur der erste Titel, den die Schülerband T Seven zur Ausstellungseröffnung am Montag im Bürgerhaus spielte. Ihre Lieblingswünsche hatten die kleinen Künstler der neuen Grundschule auch auf Zettel geschrieben und an Ballons geknüpft, die gen Himmel flogen

artikel-ansicht/dg/0/1/1562871/

Fotostrecke Hennigsdorfer Kinderausstellung Kinder der neuen Hennigsdorfer Grundschule haben sich spielerisch mit dem Thema Migration auseinandergesetzt. Herausgekommen ist eine Ausstellung, die am 27. März im Bürgerhaus eröffnet wurde und dort bis zum 3. April zu sehen ist. © MOZ / Roland Becker 1 / 28

Es ist eine völlig aus dem Rahmen fallende Ausstellung, die sich hinter dem Titel "Mit Leidenschaft bunt" verbirgt. Zwar gibt es auch einige gerahmte Bilder zu sehen. Aber die eigentliche Schau findet auf dem Boden statt und lädt zum Spielen ein.

Es sind die kleinen Vergnügen, die seit Generationen Kinder amüsieren: Kugeln durch ein Labyrinth schicken oder beim Mensch-ärgere-dich-nicht als erster vier Spielfiguren ins sichere Haus bringen. Doch was sich die Hennigsdorfer Künstlerin Annett Pollack ausgedacht und gemeinsam mit den Erstklässlern der neuen Grundschule gebastelt hat, verbindet auf geniale Weise das Spielerische mit den Erlebnissen der Flüchtlingskinder. Beim Mensch-ärgere-dich-nicht müssen die vier Spielsteine in Form einer Familie erst einmal alle gemeinsam in ein Boot gesetzt werden, damit die Reise übers Spielfeld beginnen kann. Grenzstationen, eine Wüste und die Alpen gilt es zu überwinden, um das Ziel zu erreichen. Und das ist nicht schwer zu erraten: Deutschland. Schulrektor Alexander Sontner ahnt, dass einige seiner Schützlinge darin ihr eigenes Schicksal erkennen. Ähnlich verhält es sich mit dem Labyrinth, durch das in Form von Kugeln eine fünfköpfige Familie gelenkt werden muss, ohne dass in den Transitländern jemand verloren geht. Beim Test gelang es zwar OSZ-Rektor Peter Mohr und der Stadtverordneten Ursel Degner (Linke), die Fünfergruppe nach Deutschland zu bekommen, allerdings landeten die Familienmitglieder in drei verschiedenen Bundesländern.

Die Ausstellung soll nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Diskutieren und Kennenlernen anregen. Am Mittwoch gelang das über Kulturgrenzen hinweg. Bis zum 3. April ist die Mitmach-Schau zu sehen. Dann soll sie anderen Schulen angeboten werden. Interessenten können sich unter 03302 49 44 698 melden.