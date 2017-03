Forschungsthema Besatzungskinder: Mutter Polin, Vater Nazi

artikel-ansicht/dg/0/

Der reichsdeutsche Kriminalbeamte Ernst H. aus der Nähe von Darmstadt hatte zu Hause eine Ehefrau und zwei kleine Kinder. Dass aus der Affäre mit einer Polin in Krakau, wo er während des Krieges stationiert war, ein Kind entstand, dürfte ihm eher unangenehm gewesen sein. Trotzdem verpflichtete ihn das damalige Deutsche Gericht in Krakau zur Zahlung von monatlich 30 Mark Unterhalt - was angesichts seines Verdienstes von 290 Mark nicht wenig war. Allerdings nur, weil die Frau gleichzeitig einen Antrag auf Feststellung ihrer deutschen Vorfahren gestellt hatte.

Wäre sie eine nach den Nazi-Vorstellungen "reinrassige Polin" gewesen, hätte sich das Gericht mit ihrer Klage wohl kaum beschäftigt. Denn Slawinnen galten als minderwertig. "Sexuelle Kontakte zu ihnen waren eigentlich verboten, höchstens im Bordell und dann nur mit Kondomzwang erlaubt", berichtet Maren Röger.

Die heutige Juniorprofessorin an der Universität Augsburg betrat wissenschaftliches Neuland, als sie sich während eines Forschungsaufenthalts in Warschau mit den "Besatzungskindern in Polen" zu beschäftigen begann. Denn das Thema galt über Jahrzehnte sowohl in Deutschland aber mehr noch in Polen selbst als Tabu. Im Gegensatz übrigens zu Norwegen und Frankreich, wo die Debatte darüber bereits in den 1980er Jahren begann.

Frauen, die sich mit den deutschen Besatzern "einließen", galten in all diesen Ländern schon während und besonders nach dem Krieg als Huren und Verräterinnen. In Einzelfällen, in denen tatsächlich Polen oder Juden verraten wurden, ergingen sogar Todesurteile. Auch die Kinder, die ihre Väter nie kennenlernten, wurden von Nachbarn und Mitschülern diskriminiert.

"Die Schätzung, wie viele solcher Besatzungskinder geboren wurden, ist schwierig", sagt Röger. Einerseits sind die Akten der Wehrmacht sowie der deutschen Sozialbehörden und Gerichte in Polen, die sie studiert hat, nur unvollständig erhalten. Andererseits erscheinen ihr frühere Überlegungen, dass jeder zweite deutsche Soldat oder Zivilbeamte sexuelle Kontakte gehabt haben könnte und aus wieder jeder zweiten dieser Beziehung Kinder entstanden sein könnten, als "Omnipotenzphantasien".

Da die Forschungen von 100000 deutsch-franzosischen Besatzungskindern ausgehen sowie von 20000 deutsch-niederländischen, dürfte die Zahl für Polen nach ihrer Meinung irgendwo dazwischen liegen. "Polen war das am längsten besetzte Land. Aber viele Kinder sind wahrscheinlich nie geboren worden, weil die Frauen sie besonders nach Vergewaltigungen abtreiben ließen", meint Röger. Zuneigung oder gar Liebe sei nur in einem geringen Teil der Beziehungen im Spiel gewesen. Im Gegenteil: Gegen Vaterschaftsanzeigen schützten sich die Männer oft mit der Behauptung, die Frauen hätten Verkehr mit mehreren Männern gehabt.

Der polnische Wissenschaftler Jakub Galeziowski sucht seit 2016 in seiner Heimat nach den damals geborenen Kindern. Sie sind heute 72 bis 77 Jahren alt. Galeziowski stößt dennoch auf eine Mauer des Schweigens. "Obwohl ich Suchanzeigen veröffentlichte und mehrere Interviews im Fernsehen gab, meldeten sich bisher nur drei Personen, die zu einem Gespräch bereit sind." Inzwischen sind die Schwierigkeiten, auf die er bei seinen Recherchen stößt, selbst zum Forschungsgegenstand geworden. "Es ist interessant, wenn Leute immer noch im Flüsterton erzählen, dass jemand aus der Nachbarschaft oder dem nächsten Dorf ein Besatzungskind sein soll." Romane und Filme, die in Polen zu dem Thema entstanden, beruhen lediglich auf fiktiven Helden.

Mittlerweile ist ein internationales Forschungsnetzwerk zu den "Children born of War" (Kindern, die wegen Kriegen geboren wurden) entstanden. Wissenschaftler aus 16 Ländern beteiligen sich daran. Und es geht nicht mehr nur um den Zweiten Weltkrieg, sondern auch um andere Kriege etwa in Vietnam oder Afrika, in denen Kinder von Besatzern gezeugt wurden.