Potsdam (dpa) Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollen vom kommenden Schuljahr an deutlich mehr Brandenburger Regelschulen besuchen können. Nach einem Pilotprojekt in 75 Grundschulen werde "Gemeinsames Lernen" dann auch in Ober- und Gesamtschulen möglich sein, sagte Bildungsminister Günter Baaske (SPD) in der Potsdamer Regenbogenschule. "Immer mehr Eltern wünschen sich, dass ihr Kind trotz besonderen Unterstützungsbedarfs an einer Schule vor Ort lernen kann", erklärte der Minister. Ein allgemein anerkannter Schulabschluss verbessere auch die Berufschancen der Schüler.