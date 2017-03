US-Experten: Nordkorea bereitet möglicherweise neuen Atomtest vor

artikel-ansicht/dg/0/

Seoul (dpa) Nordkorea trifft nach Einschätzung von US-Experten Vorbereitungen für einen weiteren Atomtest. Hinweise dafür seien unter anderem die Bewegung von Fahrzeugen oder Anhängern mit Ausrüstungen am nördlichen Tunneleingang des nordkoreanischen Testgeländes in Punggye-ri im Nordosten des Landes. Auch seien vermutlich Kommunikationskabel vor dem Eingang verlegt worden, berichtete das US-Korea-Institut an der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch auf seiner Website "38 North".