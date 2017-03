Flugzeug geht in Peru in Flammen auf

artikel-ansicht/dg/0/

Lima (dpa) Ein Flugzeug mit 140 Passagieren an Bord ist nach der Landung in der zentralperuanischen Kleinstadt Jauja in Flammen aufgegangen. Nach Berichten von Zeugen verlor der Pilot wegen starker Winde die Kontrolle, andere sprachen von der Explosion eines Reifens als Ursache für das Feuer, das auf Videos zu sehen war, die vom Portal "El Comercio" veröffentlicht wurden. Es gab keine Toten, aber viele Leichtverletzte, die Passagiere konnten die Boeing 737 der Peruvian Airlines noch rechtzeitig verlassen. Es handelte sich um einen außerplanmäßigen Flug von Lima in das 260 Kilometer östlich gelegene Jauja, da die Stadt in den Bergen wegen der seit Wochen Peru heimsuchenden schweren Überschwemmungen kaum noch zu erreichen ist.